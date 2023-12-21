День фінансів: останній у цьому році транш від ЄС, обмеження ставок за мікрокредитами, компенсація від «Київстар» — Finance.ua

День фінансів: останній у цьому році транш від ЄС, обмеження ставок за мікрокредитами, компенсація від «Київстар» Сьогодні 17:50

У четвер, 21 грудня, говорили про плани України запустити цивільне авіасполучення зі світом та про призов українців, які знаходяться за кордоном.

1,5 млрд євро від ЄС. Єврокомісія Єврокомісія перерахувала Україні останній транш на 1,5 млрд євро з пакету макрофінансової допомоги. Загалом Київ отримав у 2023 році 18 млрд євро у вигляді довгострокових пільгових кредитів.

Також до Державного бюджету України надійшло близько 950 млн доларів від Японії.

Уряд Нідерландів оголосив про виділення першого траншу з понад 2 мільярдів євро, запланованих для України на 2024 рік, на гуманітарні потреби.

Крім того, Федеральна рада Швейцарії оголосила про виділення додаткових 11,8 мільйона швейцарських франків (12,5 мільйона євро) для допомоги українцям у зимовий період.

Відмітимо, що Білий дім сподівається, що Конгрес схвалить додаткове фінансування для України в січні.

Ризики фінансування в січні-лютому. Міністр фінансів України Сергій Марченко Міністр фінансів України Сергій Марченко заявляє про ризики фінансування державного бюджету в січні-лютому-2024 року. «Ситуація не критична, але є розуміння того, що в цей період нам потрібно максимально покладатися на внутрішній ресурс», — зазначив глава Мінфіну.

Обмеження ставок за мікрокредитами. Президент України Володимир Зеленський Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо обмеження ставки за мікрокредитами. Закон передбачає поступове зниження максимального розміру такої ставки на рівні 1% на день від загального розміру кредиту.

Чому долар здорожчав. Як Як пояснив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук, регулятор почав дозволяти курсу послаблюватися. Попри девальвацію гривні, яка спостерігається останніми днями, ситуація на валютному ринку є нормальною.

Як прогнозує Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку, до кінця поточного тижня (до 24 грудня) курсовий коридор на готівковому ринку буде на рівні 36,8−37,8 грн/долар та 39−41 грн/євро.

До речі, в новому відео на нашому YouTube-каналі, фінансовий експерт Олексій Козирєв пояснює, чи може офіційний курс гривні наприкінці 2024 року бути 42 грн. Також розповідає, що буде з депозитними ставками та ставками за гривневими кредитами після зниження облікової ставки НБУ:

Призов українців, які знаходяться за кордоном. Сьогодні німецькі видання Welt та Bild Сьогодні німецькі видання Welt та Bild опублікували інтерв'ю з міністром оборони України Рустемом Умєровим. ЗМІ, цитуючи міністра, написали, що Міноборони буцімто планує призвати українців на військову службу з-за кордону. Йшлося про чоловіків віком 25−60 років.

Згодом в Міноборони пояснили , що міністр говорив журналістам про рекрутинг і необхідність донести до українців за кордоном, як важливо їм приєднатися до війська. Ніяких обговорень механізмів призову до лав ЗСУ з-за кордону на порядку денному немає.

Компенсація від «Київстар». У компанії «Київстар» У компанії «Київстар» розповіли про компенсації для своїх користувачів внаслідок масштабного збою у роботі мобільного оператора, що стався вранці 12 грудня. «Київстар» скасовує наступну планову плату за тариф для своїх користувачів та додатково виділяє 100 млн гривень на потреби ЗСУ.

Соціальні допомоги в «Дії». Українці мають можливість через застосунок «Дія» Українці мають можливість через застосунок «Дія» оформити чотири види соціальних допомог та отримати низку соціальних послуг. На порталі Дія доступні соціальні онлайн-послуги: від комплексної послуги «єМалятко» до генерування різноманітних довідок. Також у «Дії» почали тестувати послугу єПідприємець.

Авіасполучення України зі світом. Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив про чотири умови для того, щоб запустити цивільні авіасполучення України зі світом. Питання авіасполучення зрушить з мертвої точки у 2024 році.

До речі, фінська авіакомпанія Finnair продовжила дію знижки в 95% для українців, які хочуть дістатися цієї країни.

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