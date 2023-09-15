День фінансів: основні показники Держбюджету, індексація пенсій, нові санкції проти рф — Finance.ua

День фінансів: основні показники Держбюджету, індексація пенсій, нові санкції проти рф Сьогодні 17:50

П’ятниця, 15 вересня. Сьогодні Уряд схвалив проєкт бюджету на наступний рік, а також низку важливих рішень.

Основні показники Держбюджету. Кабмін затвердив Кабмін затвердив проєкт держбюджету на 2024 рік з власними доходами загального фонду бюджету у 1 трлн 560 млрд грн та видатками загального фонду у 3 трлн 108 млрд грн. Крім того, передбачено, що з 1 січня мінімальна зарплата в Україні зросте до 7 100 гривень, а з 1 квітня — до 8 000 гривень.

Кабінет Міністрів пропонує підвищити у 2024 році прожитковий мінімум з 2589 гривень до 2920 гривень та мінімальну пенсію з 2093 гривень до 2361 гривень. Такі показники містяться в проєкті державного бюджету.

В Нацбанку додали, що регулятор не орієнтується на курс гривні до долара, який уряд закладає у своїх розрахунках до державного бюджету. Але центробанк співпрацює з органами, для яких важливий бюджетний курс.

Виплати військовим. Кабмін переглянув виплати деяким категоріям військовослужбовців. Надбавки Кабмін переглянув виплати деяким категоріям військовослужбовців. Надбавки зможуть отримати поранені захисники та військові інструктори.

Досягнення гендерної рівності. Кабінет Міністрів затвердив Національну стратегію подолання Кабінет Міністрів затвердив Національну стратегію подолання гендерного розриву в оплаті праці на період до 2030 року. З’явиться принцип рівної оплати праці за аналогічну роботу або працю рівної цінності, незалежно від гендеру, а якщо роботодавець їх порушуватиме, працівник зможе захистити свої права у суді.

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Українці активно відкривають депозити. , обсяг коштів, розміщених фізичними особами на рахунках у банках у гривні та іноземній валюті, у серпні зріс на 1,1% до 977,362 млрд гривень. За даними Нацбанку , обсяг коштів, розміщених фізичними особами на рахунках у банках у гривні та іноземній валюті, у серпні зріс на 1,1% до 977,362 млрд гривень.

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