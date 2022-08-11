День фінансів: оподаткування для обмінників, іпотека під час війни, плани щодо відновлення McDonald’s в Україні — Finance.ua

День фінансів: оподаткування для обмінників, іпотека під час війни, плани щодо відновлення McDonald’s в Україні Вчора 17:50

У четвер, 11 серпня, мова йшла про те, як війна вплинула на економіку України, зокрема на ринок страхування, іпотеку, ціни на продукти.

Відтермінування боргу по єврооблігаціях. Україна отримала необхідні згоди від власників євробондів щодо реструктуризації боргу — Україна отримала необхідні згоди від власників євробондів щодо реструктуризації боргу — відтермінування виплат і термінів погашення за ними на два роки. Кредитори двох державних компаній, Укравтодор та Укренерго, також погодилися на відтермінування виплат за боргом терміном на два роки до кінця 2022 року.

Оподаткування для обмінників. У парламенті зареєстрували законопроєкт щодо запровадження авансового внеску з податку на прибуток пунктів обміну валют. У 2021 році обмінники заплатили податок на прибуток лише 7 млн грн. У разі підтримки законопроєкту бюджет щомісячно отримуватиме фіксовану суму у розмірі 3 мінімальних зарплат за кожен пункт обміну. У парламенті зареєстрували законопроєкт щодо запровадження авансового внеску з податку на прибуток пунктів обміну валют. У 2021 році обмінники заплатили податок на прибуток лише 7 млн грн. У разі підтримки законопроєкту бюджет щомісячно отримуватиме фіксовану суму у розмірі 3 мінімальних зарплат за кожен пункт обміну. Щорічні надходження становитимуть близько мільярда гривень.

Іпотека під час війни. Ставки за іпотечними кредитами у банках в Україні знизилися на тлі війни як на первинному, так і на вторинному ринку. У червні середня ставка іпотечного кредиту на вторинному ринку становила 11,48%, на первинному — 13,35%. Цікаво, що в червні було оформлено лише 2 кредити, а даних про надану іпотеку у березні-травні не наводиться.

Відмітимо, що перед підписанням кредитного договору потрібно завжди уважно його читати та розбиратися з усіма умовами надання кредиту. Варто перевірити наявність додаткових послуг в кредитному договорі, які не є обов’язковими для оформлення кредиту.

Під час війни постраждали майже всі сектори економіки, зокрема й ринок страхування. Однак власники авто як і раніше зобов’язані оформлювати поліси цивільної відповідальності, а страховики зі свого боку продовжують виплачувати по них відшкодування. Ми розбиралися, з якими труднощами зіткнулися страхові компанії та їхні клієнти.

Ціни на продукти в Україні та світі. У багатьох країнах світу відзначається зростання цін, у тому числі й на продовольчі товари. У багатьох країнах світу відзначається зростання цін, у тому числі й на продовольчі товари. Як свідчить аналітика Picodi.com , перше місце за загальним зростанням вартості продуктів посіла Туреччина. Україна в цьому рейтингу розмістилася на 6-му місці із загальним зростанням цін у 19,9%. У той же час у Домінікані, Еквадорі та Болівії ціни зменшились.

В Україні зростають ціни не тільки на продукти, а взагалі на все. Після початку війни гривня суттєво девальвувала. Тому тим, у кого заощадження у гривні, варто подумати про те, як зберегти свої накопичення. У новому відео на нашому YouTube-каналі фінансовий експерт Олексій Козирєв розповідає, що зараз відбувається з гривнею та як захистити заощадження в нацвалюті в умовах війни.

Додамо, що в оновленій оцінці збитків українській економіці проєкту KSE Institute сказано, що загальна сума мінімальних потреб у відновленні зруйнованих активів України становить 188 мільярдів доларів, прямі збитки сягають 110,4 млрд доларів.

Плани McDonald’s щодо відновлення роботи в Україні. Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald’s планує Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald’s планує поетапний план відновлення роботи в Україні. Точної дати відкриття ресторанів ще немає, але відомо, що спершу заклади планують відкрити у Києві та в західних областях, а потім в інших містах країни.

Мобільний застосунок від УЗ. Укрзалізниця оголосила про запуск власного Укрзалізниця оголосила про запуск власного мобільного застосунку для продажу квитків та інформування пасажирів. Пасажири можуть оплатити квитки безпосередньо у мобільному застосунку цифровою карткою за допомогою Apple Pay, Google Pay, або ж можна ввести дані банківської картки і зберегти їх в застосунку для оплат.

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