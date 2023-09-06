День фінансів: оподаткування банківських «надприбутків», портал викривачів корупції, рішення щодо е-декларування — Finance.ua

День фінансів: оподаткування банківських «надприбутків», портал викривачів корупції, рішення щодо е-декларування Сьогодні 17:50

В середу, 6 вересня, ми вивчали оподаткування банківських «надприбутків». Чому виникла така ідея, до чого вона може призвести і як відреагували банки? Finance.ua розбирався в новій статті:

Міжнародні резерви України. Станом на 1 вересня 2023 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, Станом на 1 вересня 2023 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, склали 40 387,2 млн дол. США. У серпні вони знизилися на 3,2% на тлі інтервенцій НБУ з продажу валюти для покриття різниці між попитом та пропозицією на валютному ринку України, які значною мірою були компенсовані надходженнями від міжнародних партнерів.

Е-резидентство. Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка визначає механізм отримання Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка визначає механізм отримання іноземцем статусу е-резидента онлайн.

Портал викривачів корупції. Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) з 6 вересня 2023 року Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) з 6 вересня 2023 року запускає Єдиний портал повідомлень викривачів, на якому громадяни можуть повідомляти про факти корупції, які їм вдалося зафіксувати.

Рішення щодо е-декларування. Парламент підтримав відновлення електронного декларування в Україні. Однак є низка причин, чому воно не є доступним для перегляду будь-ким. Про це Парламент підтримав відновлення електронного декларування в Україні. Однак є низка причин, чому воно не є доступним для перегляду будь-ким. Про це повідомив голова фракції Слуга народу Давид Арахамія. За його словами, громадянське суспільство незадоволене тим, що за замовчуванням реєстр декларантів доступний для перевірок НАБУ та НАЗК, та не є доступним для будь-кого.

НАЗК проситиме Зеленського ветувати законопроект щодо несвоєчасного подання декларацій.

Коли Україна буде готова до членства в ЄС. Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що Україна у Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що Україна у найближчі кілька років буде готова до членства у Євросоюзі.

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Кабмін пропонує скасувати мораторій на податкові перевірки.

Призначення Верховної Ради:

Верховна Рада призначила Рустема Умєрова міністром оборони України.

Рада призначила Павла Кириленка головою АМКУ.

Які сфери для роботи українці вважають найбільш перспективними. Аналітики OLX Робота Аналітики OLX Робота поділилися результатами опитування серед користувачів платформи про те, які сфери для роботи українці вважають найбільш перспективними.

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