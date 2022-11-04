День фінансів: оновлений механізм бронювання військовозобов’язаних, внески на майбутню пенсію, новий голова правління «Нафтогазу» — Finance.ua

День фінансів: оновлений механізм бронювання військовозобов’язаних, внески на майбутню пенсію, новий голова правління «Нафтогазу» Вчора 17:40

У п’ятницю, 4 листопада, Уряд та Верховна Рада ухвалили низку важливих документів, зокрема:

Внески на майбутню пенсію. Парламент Парламент ухвалив законопроєкт , згідно з яким в Україні розширили коло учасників системи добровільного соціального страхування. Відтепер більше людей зможуть сплатити внески на майбутню пенсію за себе або за своїх родичів.

Закон про бронювання під час мобілізації. Також Рада Також Рада дозволила призивати на військову службу військовозобов’язаних, які заброньовані за державними структурами.

Авансовий внесок для обмінників. Депутати ухвалили закон, який впроваджує обов’язкову сплату Депутати ухвалили закон, який впроваджує обов’язкову сплату авансового внеску з податку на прибуток за кожен обмінний пункт валют з 1 січня 2023 року.

Захист фінансової системи України. ВР ухвалила в цілому законопроєкт щодо . ВР ухвалила в цілому законопроєкт щодо захисту фінансової системи України від дій держави, яка здійснює збройну агресію проти України. Документ передбачає, зокрема, недопуск громадян рф на керівні посади у банках та фінансових компаніях.

План підтримки промисловості. У Податковому комітеті Верховної Ради розробляється У Податковому комітеті Верховної Ради розробляється пакет заходів для підтримки промисловості , зокрема пропонують дозволити ввозити електрогенератори для власних потреб без сплати імпортного ПДВ.

Виплати роботодавцям для зменшення безробіття. У 2023 році уряд запровадить нові У 2023 році уряд запровадить нові програми компенсацій роботодавцям за працевлаштування деяких категорій населення, щоб активізувати ситуацію на ринку праці. Йдеться про компенсації роботодавцям за працевлаштування деяких категорій людей, що можуть мати труднощі під час пошуку роботи.

Новий голова правління «Нафтогазу». Кабінет Міністрів призначив Олексія Чернишова Кабінет Міністрів призначив Олексія Чернишова головою правління НАК «Нафтогаз України» . Нагадаємо, що Чернишов із березня 2020 року був міністром розвитку громад і територій.

Також сьогодні говорили про таке:

Екстрені відключення світла у столиці. Сьогодні вранці через перенавантаження центрального вузла енергосистеми України у Києві були Сьогодні вранці через перенавантаження центрального вузла енергосистеми України у Києві були позбавлені електропостачання 450 тисяч квартир. Це більше, ніж у попередні дні.

Президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні закликав енергокомпанії робити стабілізаційні відключення світла справедливими і передбачуваними.

За словами міського голови Києва Віталія Кличка, внаслідок російських обстрілів енергетична мережа і водоканал столиці понесли збитків на суму від сотень мільярдів до трильйонів доларів.

Ставки за депозитами. У Нацбанку очікують, що до кінця 2022 року У Нацбанку очікують, що до кінця 2022 року дохідність гривневих депозитів зросте ще на кілька процентних пунктів. «Ми очікуємо, що депозитні ставки і далі зростатимуть, а інфляція з наступного року почне сповільнюватися», — зазначили в НБУ.

До речі, з моменту запуску валютних депозитів за офіційним курсом Національного банку українці відкрили 2,5 тисячі таких вкладів. Середня сума вкладу становить майже 3 600 доларів.

Військові облігації. Через «Дію» вже продано військових облігацій на понад 80 млн. Якщо військова облігація коштує від 900 до 1 тис. грн, то це понад 80 тис. цінних паперів. Як відзначають у Мінцифри, існує певний Через «Дію» вже продано військових облігацій на понад 80 млн. Якщо військова облігація коштує від 900 до 1 тис. грн, то це понад 80 тис. цінних паперів. Як відзначають у Мінцифри, існує певний український феномен : щойно частішають обстріли України росією, динаміка донатів та купівлі військових облігацій зростає.

Додамо, що в застосунку «Дія» з’явилась нова військова облігація — «Енергодар».

Також в «Дії» з’явиться можливість сформувати документи про освіту. Такі єДокументи використовуватимуться замість і без додаткового пред’явлення звичайних.

Нова марка від Укрпошти. Укрпошта випустила нову Укрпошта випустила нову поштову марку «Кримський міст на біс!». Тираж марки складає 300 тис. маркових аркушів або 2,1 млн марок. Придбати марки можна у відділеннях та на сайті Укрпошти, а також в офіційних онлайн-магазинах Укрпошти на Prom, Kasta, Rozetka, eBay та Amazon. Там також можна буде придбати тематичні футболки, світшоти та магніти.

Фото: Ігор Смілянський

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.