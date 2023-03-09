День фінансів: оформлення паспорта собі й дитині, виплати родинам загиблих волонтерів, нові тарифи Starlink — Finance.ua

День фінансів: оформлення паспорта собі й дитині, виплати родинам загиблих волонтерів, нові тарифи Starlink Сьогодні 17:50

У четвер, 9 березня, розповімо, як одночасно оформити паспорт собі й дитині та які схеми телефонних шахрайств працюють і досі.

Оформити паспорт одночасно собі й дитині. В Україні дозволять одночасно отримувати ID-картки та закордонні паспорти дітям до 14 років. Послуга діятиме паралельно з можливістю оформлювати ці ж документи громадянам від 14 років. Для цього одному із батьків необхідно В Україні дозволять одночасно отримувати ID-картки та закордонні паспорти дітям до 14 років. Послуга діятиме паралельно з можливістю оформлювати ці ж документи громадянам від 14 років. Для цього одному із батьків необхідно подати заяву та відповідні документи

Також Державна міграційна служба оновила програмне забезпечення в системі оформлення біометричних документів, через що у разі різної транслітерації у паспорті для виїзду за кордон та ID-картці, дійсним визнається останній оформлений документ.

Результат 10 пакету санкцій. Найбільша криптобіржа світу Binance оприлюднила Найбільша криптобіржа світу Binance оприлюднила нову заборону для громадян росії . росіянам та всім, хто перебуває на території держави-агресорки не можна буде купувати та продавати іноземні валюти через p2p-сервіс. Йдеться про євро та долар. Головна причина таких рішень Binance — десятий пакет санкцій ЄС проти росії.

Виплати родинам загиблих волонтерів. У разі загибелі (смерті) волонтера під час надання волонтерської допомоги в районах АТО, ООС бойових дій та збройних конфліктів сімʼї загиблого (померлого), його батькам та утриманцям У разі загибелі (смерті) волонтера під час надання волонтерської допомоги в районах АТО, ООС бойових дій та збройних конфліктів сімʼї загиблого (померлого), його батькам та утриманцям виплачується одноразова грошова допомога в розмірі 500 прожиткових мінімумів.

Сума втрат України від війни. Як розповів економіст Ukraine Economic Outlook Григорій Кукуруза, пряма Як розповів економіст Ukraine Economic Outlook Григорій Кукуруза, пряма сума втрат України від повномасштабної війни , яка триває в країні понад рік, становить більш як 125 мільярдів доларів. Непрямі збитки досягають до трильйона доларів.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що загальна вартість наданої Україні допомоги від союзників за час повномасштабної війни становить близько 150 мільярдів євро.

Нові тарифи Starlink. Компанія Компанія Starlink упроваджує нові тарифи : Roam Regional і Roam Global. Ціна за місяць користування тарифом Roam Regional становить $95, за Roam Global — $240. Окремо доведеться заплатити $600 за обладнання. Starlink RV уже пропонував можливість роумінгу, але доступ до інтернету було обмежено континентом. Тепер Roam Global дає можливість працювати терміналу на інших континентах.

Виробництво автономних літаків. Компанія AeroDrone успішно пройшла сертифікацію своїх Компанія AeroDrone успішно пройшла сертифікацію своїх автономних літаків та розпочала їхнє масове виробництво. Автономні літаки можуть літати автономно понад 1000 км, а з встановленням бака об’ємом 350 літрів, відстань може збільшитися до 3100 км. Компанія вже уклала угоду з Міністерством оборони на постачання першої партії літаків до Збройних Сил України.

Тимчасовий захист українців у ЄС. Єврокомісія планує у разі потреби ініціювати продовження терміну надання Єврокомісія планує у разі потреби ініціювати продовження терміну надання тимчасового захисту громадянам України до 2025 року. «Європейський Союз готовий підтримувати Україну стільки, скільки потрібно. Захист вже продовжений до березня 2024 року і може бути продовжений ще до 2025 року», — кажуть у ЄК.

В Україні створили мобільний застосунок I’m Ukrainian для громадян, які через війну виїхали за кордон. Він допоможе знайти інші необхідні послуги. Застосунок доступний лише для українців. Його інтегровано в Дію, тому саме через неї відбувається підтвердження громадянства.

Ринок первинного житла відновлюється. Взимку Взимку ринок первинного житла стрімко відновлювався. Станом на кінець лютого 2023 року в Україні працює 72% відділів продажів. Станом на лютий, найвища вартість квадратного метра в однокімнатній квартирі у Києві — 48 892 грн.

Обережно, шахраї! В Україні шахраї вигадали чергову схему з надання «грошової винагороди». Цього разу у соцмережі афішували розіграш нібито від поштового оператора «Нова Пошта», де можна отримати 6 тис. гривень. Представники «Нової Пошти» на офіційному сайті та сторінках соцмереж В Україні шахраї вигадали чергову схему з надання «грошової винагороди». Цього разу у соцмережі афішували розіграш нібито від поштового оператора «Нова Пошта», де можна отримати 6 тис. гривень. Представники «Нової Пошти» на офіційному сайті та сторінках соцмереж спростували наявність такого розіграшу

Шахраї кожен день намагаються придумати щось нове, усі їхні спроби видурити гроші просто неможливо перелічити. У новому матеріалі Finance.ua розповідає про найпопулярніші схеми шахраїв. Цей список не вичерпний, тому пам’ятайте головне правило: не піддавайтеся емоціям і не поспішайте надавати тому, хто вам телефонує, будь-яку інформацію:

Вклади українців. За даними НБУ, в банках-учасниках ФГВФО налічується 65,5 млн вкладів на суму 1 трлн 41,3 млрд гривень. Із них 218,3 тисяч вкладів на суму 444,7 млрд гривень — це За даними НБУ, в банках-учасниках ФГВФО налічується 65,5 млн вкладів на суму 1 трлн 41,3 млрд гривень. Із них 218,3 тисяч вкладів на суму 444,7 млрд гривень — це депозити в понад 600 тисяч гривень

🎥 До речі, в новому відео на нашому YouTube-каналі фінансовий експерт розповідає про нові бенчмарк ОВДП від НБУ, за рахунок яких банки мають змогу покривати частину обсягу обов’язкових резервів. Також експерт дає свій прогноз курсу валют на тиждень:

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