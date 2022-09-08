День фінансів: облікова ставка НБУ, бюджет-2023, новинки Apple — Finance.ua
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День фінансів: облікова ставка НБУ, бюджет-2023, новинки Apple

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Четвер, 8 вересня: у Нацбанку ухвалили рішення щодо облікової ставки та дали прогнози щодо фіксації курсу гривні.
Облікова ставка. Національний банк України зберіг облікову ставку на рівні 25%. Такий рівень облікової ставки за поточних умов є достатнім для збереження курсової стабільності та керованості інфляційними процесами.
Фіксація курсу гривні. Як заявляє НБУ, разова корекція офіційного курсу гривні у липні та додаткові заходи Нацбанку для зниження девальваційного тиску сприяли зменшенню дисбалансів на валютному ринку та разом зі зростанням міжнародної фіндопомоги дозволили збільшити міжнародні резерви.
  • Також НБУ провів першу операцію з обміну готівкового долара на безготівковий.
Бюджет-2023. Президент Володимир Зеленський повідомив, що понад трильйон гривень наступного року буде спрямовано на сектор безпеки й оборони.
Ризики опалювального сезону. У «Нафтогазі» розповіли про підготовку і ризики опалювального сезону. Зима буде складною, однак українські енергетики готові до різних сценаріїв.
  • При цьому в Мінсоцполітики розповіли про новий алгоритм, як у цьому опалювальному сезоні нараховуватимуть субсидії.
Нове в «Дії». В додатку з’явилася нова послуга. Відтепер громадяни можуть одружитися, навіть якщо забулися паспорт вдома. Поділитися копією документа можна за допомогою «Дії».
Заправки під брендом U.GО. НАК «Нафтогаз» розпочинає пілотний запуск автозаправних комплексів (АЗК) арештованої мережі Glusco під власною торговою маркою U.GO в столичному регіоні. А Кабмін заборонив вивезення вугілля з України.
Нові iPhone 14. Компанія Apple 7 вересня презентувала нові iPhone 14 та iPhone 14 Plus. Вартість новинок стартуватиме від $799 доларів.
День фінансів: облікова ставка НБУ, бюджет-2023, новинки Apple
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За матеріалами:
Finance.ua
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