День фінансів: облікова ставка НБУ, бюджет-2023, новинки Apple — Finance.ua

День фінансів: облікова ставка НБУ, бюджет-2023, новинки Apple Вчора 17:50

Четвер, 8 вересня: у Нацбанку ухвалили рішення щодо облікової ставки та дали прогнози щодо фіксації курсу гривні.

Облікова ставка. Національний банк України Національний банк України зберіг облікову ставку на рівні 25%. Такий рівень облікової ставки за поточних умов є достатнім для збереження курсової стабільності та керованості інфляційними процесами.

Фіксація курсу гривні. Як разова корекція офіційного курсу гривні у липні та додаткові заходи Нацбанку для зниження девальваційного тиску сприяли зменшенню дисбалансів на валютному ринку та разом зі зростанням міжнародної фіндопомоги дозволили збільшити міжнародні резерви. Як заявляє НБУ,разова корекція офіційного курсу гривні у липні та додаткові заходи Нацбанку для зниження девальваційного тиску сприяли зменшенню дисбалансів на валютному ринку та разом зі зростанням міжнародної фіндопомоги дозволили збільшити міжнародні резерви.

Також НБУ провів першу операцію з обміну готівкового долара на безготівковий.

Бюджет-2023. Президент Володимир Зеленський Президент Володимир Зеленський повідомив , що понад трильйон гривень наступного року буде спрямовано на сектор безпеки й оборони.

А до кінця року Україна повинна отримати $12 млрд від міжнародних партнерів.

Ризики опалювального сезону. У «Нафтогазі» У «Нафтогазі» розповіли про підготовку і ризики опалювального сезону. Зима буде складною, однак українські енергетики готові до різних сценаріїв.

При цьому в Мінсоцполітики розповіли про новий алгоритм, як у цьому опалювальному сезоні нараховуватимуть субсидії.

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Заправки під брендом U.GО. НАК «Нафтогаз» розпочинає НАК «Нафтогаз» розпочинає пілотний запуск автозаправних комплексів (АЗК) арештованої мережі Glusco під власною торговою маркою U.GO в столичному регіоні. А Кабмін заборонив вивезення вугілля з України.

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