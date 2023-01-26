День фінансів: облікова ставка, конвертаційні депозити, проблеми банківських «пунктів незламності» — Finance.ua

День фінансів: облікова ставка, конвертаційні депозити, проблеми банківських «пунктів незламності» Сьогодні 17:50

У четвер, 26 січня, НБУ ухвалив такі важливі рішення:

Облікова ставка. Правління Національного банку України 26 січня ухвалило рішення Правління Національного банку України 26 січня ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 25% річних, а також продовжити підвищення нормативів формування банками обов’язкових резервів.

Вимоги до обов’язкових резервів банків. Національний банк Національний банк підвищив вимоги до обов’язкових резервів банків на 5 відсоткових пунктів — нормативи формування резервів збільшаться з 11 лютого.

До речі, клієнти українських банків полюбили новий різновид депозиту, який уже встигли назвати «конвертаційним». Що ж це таке, і наскільки вигідно для оформлення у 2023 році? Журналісти Finance.ua розбиралися у нюансах:

Ціни в Україні у 2023 році. Національний банк України (НБУ) прогнозує, що Національний банк України (НБУ) прогнозує, що зростання споживчих цін до кінця 2023 року становитиме 19,8%. У жовтні НБУ прогнозував інфляцію на рівні 18,7%. Також Національний банк України погіршив прогноз зростання валового внутрішнього продукту країни у 2023 році до 0,3% із 4% у попередньому прогнозі, що багато в чому пов’язано із продовженням базового сценарію з повномасштабною війною ще на півроку — до початку 2024 року.

Зміна офіційного курсу. У Національному банку не бачать передумов для переприв’язки офіційного курсу долара в Україні. Про це У Національному банку не бачать передумов для переприв’язки офіційного курсу долара в Україні. Про це повідомив заступник голови НБУ Юрій Гелетій. За словами Гелетія, попри зростання обсягів інтервенцій НБУ з резервів протягом грудня-січня, обсяги міжнародних резервів НБУ зросли.

Також в новому відео Олексій Козирев розповів, коли Україна буде отримувати репарації від росії, та дав прогноз курсу долара та євро на період з 26 січня по 1 лютого:

Проблеми розгортання банківських «пунктів незламності». Банкіри Банкіри розповіли про найбільші складнощі розбудови мережі банківських «пунктів незламності». Заступник голови НБУ Олексій Шабан зазначає, що навіть чергове відділення з генератором із мережі Power Banking не працює щохвилини з 9 ранку до 18 вечора. Складнощі виникають навіть в щоденному обслуговуванні генераторів.

Війна знищила 35% економіки України. Внаслідок повномасштабної війни, розв’язаної росією проти України, українська економіка скоротилася більш ніж на 35%. Як йдеться у звіті ООН, через російське вторгнення щомісячний дефіцит бюджету України оцінюється Внаслідок повномасштабної війни, розв’язаної росією проти України, українська економіка скоротилася більш ніж на 35%. Як йдеться у звіті ООН, через російське вторгнення щомісячний дефіцит бюджету України оцінюється в 5 млрд доларів.

Мабутні ставки після податкової реформи. Нова податкова реформа має Нова податкова реформа має сприяти покращенню інвестиційної привабливості країни та спонукати бізнес відмовитись від оптимізації податків. Після завершення війни Україна планує надзвичайно велику програму відбудови, і ця програма передбачатиме залучення великої кількості приватних інвестицій та приватних коштів.

Україна безкоштовно отримала ще два «байрактари» від Baykar. У середу, 25 січня, турецька військова компанія Baykar У середу, 25 січня, турецька військова компанія Baykar подарувала українським воїнами два безпілотники Bayraktar TB2. Крім того, власник компанії купив земельну ділянку в Україні, на якому готовий побудувати завод з виробництва БПЛА.

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