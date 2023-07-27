День фінансів: облікова ставка, державний реєстр санкцій, продовження воєнного стану та мобілізації — Finance.ua

День фінансів: облікова ставка, державний реєстр санкцій, продовження воєнного стану та мобілізації Сьогодні 17:50

В четвер, 27 липня, правління Національного банку на засіданні, прийняло рішення знизити облікову ставку з 25% до 22%, вперше з червня 2022 року.

Також НБУ дав прогноз зростання економіки в наступних роках.

При цьому Національний банк України (НБУ) задоволений результатами свого нинішнього операційного дизайну і не має наміру найближчим часом його змінювати, заявив голова НБУ Андрій Пишний.

🎥 А наш експерт Олексій Козирєв в новому відео розкаже про те, що світовий валютний ринок у липні знову лихоманить:

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