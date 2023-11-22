День фінансів: новий транш від ЄС, обмеження відсотків за мікрокредитами, новий статус англійської в Україні — Finance.ua

День фінансів: новий транш від ЄС, обмеження відсотків за мікрокредитами, новий статус англійської в Україні Вчора 17:50

Середа, 22 листопада. Що передбачає законопроєкт про англійську мову та як зміняться ставки мікропозик.

1,5 млрд євро від ЄС. Президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн Президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила у середу, що ЄС виділив новий транш макрофінансової допомоги Україні в розмірі 1,5 мільярда євро. Підтримка України Євросоюзом вже досягла 85 мільярдів євро.

Англійська мова отримає новий статус. Верховна Рада Верховна Рада схвалила в першому читанні проєкт закону про застосування англійської мови в Україні. Документ зобов’язує володіти англійською мовою держслужбовців, працівників екстреної допомоги та низки інших сфер. Дублювання фільмів буде збережене.

Ставки за мікрокредитами обмежили. Рада Рада ухвалила в цілому законопроєкт про обмеження ставки за мікрокредитами на рівні 1% на добу. Зміни запровадять поступово: упродовж перших 120 днів перехідного періоду відсоткова ставка не має перевищувати 2,5% на день, упродовж наступних 120 днів — 1,5%.

Також Верховна Рада сьогодні ухвалила закон про страхування інвестицій від воєнних ризиків через Експортно-кредитне агентство.

Рада підтримала президентську постанову, яка пропонує секторальні санкції проти росії та білорусі в оборонно-промисловій сфері на 50 років.



Повернення «скіфського золота». Міністерство культури та археологічний музей Амстердамського університету Міністерство культури та археологічний музей Амстердамського університету підписали угоду про повернення колекції «скіфського золота» із чотирьох кримських музеїв в Україну. Судові справи між росією та Україною з приводу експонатів тривали дев’ять років.

Справа про банкрутство МАУ. Господарський суд Києва Господарський суд Києва відкрив провадження у справі про банкрутство компанії Міжнародні авіалінії України (МАУ). За результатами засідання було відкрито провадження у справі про банкрутство МАУ, а також судом визнано грошові вимоги банку.

Протест польських перевізників. Представники польських перевізників Представники польських перевізників вирішили продовжити блокаду пункту пропуску «Ягодин-Дорогуськ» на українсько-польському кордоні до 1 лютого 2024 року. Крім того, з 23 листопада розшириться блокада на четвертий ПП «Медика-Шегині».

За даними ЄБА, у середньому одна компанія за один день простою внаслідок блокади пунктів пропуску втрачає близько 1 млн гривень. Загалом компанії з початку простою понесли збитки щонайменше на 305,8 млн гривень.

Інвестиції в нерухомість у 2023. Зараз відбувається дуже жвавий попит на ринку, Зараз відбувається дуже жвавий попит на ринку, зазначили експерти під час конференції «Жити на відсотки». Якщо червень ще був періодом, коли інвестори придивлялися, і ціна була така продажна, щоб продати десь мінус 25−30% від довоєнної ціни з урахуванням скоригованого курсу долара, то вже у вересні ринок «віджався» на 15%. Також на конференції розповіли , що зміниться для інвесторів у землю з 2024 року.

Додамо, що, за даними ЛУН Статистика, в середньому жінкам в ІТ прийдеться заробляти на квартиру вдвічі довше ніж чоловікам. Наприклад, якщо відкладати чверть заробітної плати, то відкласти на однокімнатну квартиру розробниця в Києві зможе за 9.2 років, коли розробник за 4.8.

Виплати переселенцям. Кабмін Кабмін вніс зміни до низки урядових постанов щодо обліку ВПО та виплати їм держдопомоги. Так, переселенці, які деякий час проживали за кордоном, можуть звертатися по призначення виплат через 15 робочих днів після повернення в Україну.

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Сніг, морози — це більше не абстрактний прогноз синоптиків, а сувора реальність.Часу відкладати необхідні приготування більше немає, треба діяти та переводити автомобіль на зимовий режим. У новій статті зібрали для вас кілька корисних порад, як підготувати авто до зими:

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