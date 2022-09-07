День фінансів: «новий податок» на обмінники, виїзд жінок за кордон з 1 жовтня, 5 млрд євро від ЄС — Finance.ua

День фінансів: «новий податок» на обмінники, виїзд жінок за кордон з 1 жовтня, 5 млрд євро від ЄС Вчора 17:50

У середу, 7 вересня, розповідаємо, як НБУ вирішив питання із нестачею валюти в банках і як купити золото під час війни.

НБУ допоможе банкам вирішити проблему нестачі готівкової валюти в касах. Регулятор за необхідності здійснюватиме Регулятор за необхідності здійснюватиме операції з обміну безготівкової валюти банків на готівкову валюту для підкріплення кас банківських установ. Національний банк також рекомендує банкам збільшити обсяги завезення готівкової валюти, щоб унеможливити виникнення відповідних труднощів у майбутньому.

Платформа з залучення інвестицій. Україна запускає Україна запускає платформу для потенційних іноземних інвесторів . На платформі зібрали інвестиційні проекти та можливості у 10 галузях. Україна пропонує усім зацікавленим широке інвестиційне меню потенційних можливостей на суму понад $400 млрд.

До речі, за словами Президента Володимира Зеленського, повне відновлення України після перемоги у розв’язаній росією війні буде найбільшим економічним проєктом у Європі, який наразі можна оцінити у понад трильйон доларів США. Він закликав бізнесменів планувати інвестиції вже зараз, не чекаючи, коли буде перемога.

Другий транш ЄС. Єврокомісія запропонувала виділити Україні другий транш макрофінансової допомоги у розмірі Єврокомісія запропонувала виділити Україні другий транш макрофінансової допомоги у розмірі 5 млрд євро . Цей кредит доповнює 10 млрд євро, які Європейський Союз вже надав Україні у вигляді фінансової, гуманітарної та військової допомоги.

Авансовий внесок з податку на прибуток для обмінників. Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект, який передбачає, що установи, які здійснюють діяльність з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі, сплачують щомісяця . Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект, який передбачає, що установи, які здійснюють діяльність з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі, сплачують щомісяця авансовий внесок з податку на прибуток підприємств у трикратному розмірі мінімальної заробітної плати (у 2022 році — 6500 гривень).

Внески на майбутню пенсію. Сьогодні парламент ухвалив у першому читанні законопроєкт, згідно з яким українці з 16 років зможуть добровільно сплачувати Сьогодні парламент ухвалив у першому читанні законопроєкт, згідно з яким українці з 16 років зможуть добровільно сплачувати внески до Пенсійного фонду на майбутню пенсію та робити пенсійні внески за родичів. Особа сама зможе визначати розмір страхових внесків, періодичність і строки їх сплати.

Новий голова Фонду державного майна. Також Рада сьогодні обрала Також Рада сьогодні обрала нового голову Фонду державного майна . Ним став колишній депутат від партії «Голос» і член української переговорної делегації з росією Рустем Умєров. Очікується, що Умєров зможе змінити формат роботи Фонду та залучити інвестиції.

Військовий облік жінок. Міноборони підготувало наказ, яким вчергове відтермінувало строки взяття жінок відповідних професій/спеціальностей на військовий облік ще на рік — до 1 жовтня 2023 року. Жодних заборон на Міноборони підготувало наказ, яким вчергове відтермінувало строки взяття жінок відповідних професій/спеціальностей на військовий облік ще на рік — до 1 жовтня 2023 року. Жодних заборон на виїзд жінкам за кордон з 1 жовтня немає.

Розширення програми «Доступні кредити 5-7-9%». У Міністерстві фінансів повідомили, що тепер разом з програмою «Доступні кредити» буде доступна ще одна функція — У Міністерстві фінансів повідомили, що тепер разом з програмою «Доступні кредити» буде доступна ще одна функція — страхування експортних контрактів

Ціни на газ для побутових клієнтів постачальника «останньої надії». НКРЕКП дозволила ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» як постачальникові «останньої надії» забезпечувати газом своїх побутових клієнтів за ціною його базової річної пропозиції як «звичайного» постачальника — НКРЕКП дозволила ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» як постачальникові «останньої надії» забезпечувати газом своїх побутових клієнтів за ціною його базової річної пропозиції як «звичайного» постачальника — 7,96 грн/куб. м . Термін дії цих умов — 1 травня року, що йде за роком, у якому буде припинено або скасовано воєнний стан в Україні.

Купити золото під час війни. Національний банк з 20 серпня знову дозволив банкам продавати у своїх відділеннях злитки банківських металів — золота, срібла, платини та паладію. На думку регулятора, таке рішення може сприяти подальшій стабілізації ситуації в готівковому сегменті валютного ринку завдяки частковій переорієнтації попиту з готівкової валюти на банківські метали. Де можна купити золото під час війни і як правильно це зробити, розповідаємо в новому матеріалі 👇

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.