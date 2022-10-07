День фінансів: новий голова НБУ, проєкт бюджету на 2023 рік, військовий облік для жінок — Finance.ua

День фінансів: новий голова НБУ, проєкт бюджету на 2023 рік, військовий облік для жінок Вчора 17:50

У п’ятницю, 7 жовтня, розповімо про важливі рішення Верховної Ради:

Андрія Пишного призначили головою НБУ. Ексочільник Ощадбанку Андрій Пишний Ексочільник Ощадбанку Андрій Пишний став новим головою Національного банку — його призначення підтримали у залі Верховної Ради. Під час виступу в Раді він заявив, що курс, який визначений НБУ, цілком адекватний і відповідає поточним економічним реаліям. Водночас він сказав, що не готовий зараз прогнозувати курс.

Європейська Бізнес Асоціація вже оприлюднила 5 першочергових кроків, яких очікує бізнес від нового Голови НБУ.

Рада схвалила проєкт бюджету у першому читанні. Сьогодні парламент затвердив Сьогодні парламент затвердив проєкт держбюджету на 2023 рік у першому читанні. Усього депутати подали 1270 пропозицій. На голосуванні парламентарі підтримали лише дві поправки.

Військовий облік для жінок. Рада ухвалила закон про добровільний порядок Рада ухвалила закон про добровільний порядок взяття жінок на військовий облік . Він передбачає, що жінки, які мають спеціальність або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю та придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком, беруться на військовий облік військовозобов’язаних за їхнім бажанням.

Сильна гривня — що це означатиме для України. В бюджет 2023 року закладений середньорічний курс від Мінекономіки — 42,2 гривні за долар. Міністр фінансів Сергій Марченко вважає, що В бюджет 2023 року закладений середньорічний курс від Мінекономіки — 42,2 гривні за долар. Міністр фінансів Сергій Марченко вважає, що сильніша гривня не сильно вплине на доходи держбюджету.

У свою чергу народний депутат Ярослав Железняк заявив, що в середньому на війну Україна витрачає близько 130 мільярдів гривень щомісяця. Це величезна сума коштів, яка не може не впливати на зростання курсу долара. Нардеп додав, що саме в цьому полягає конфлікт між Національним банком та Міністерством фінансів.

Опалювальний сезон у Києві. Мер Києва Віталій Кличко сьогодні повідомив, що Мер Києва Віталій Кличко сьогодні повідомив, що у столиці розпочинають опалювальний сезон для закладів соціальної сфери — лікарень, шкіл, садків та інших установ сфери. Підключатимуть об’єкти до тепла індивідуально — за заявками їхніх керівників.

Захист прав інвесторів у нерухомість. Вже з цього місяця правила на ринку нерухомості кардинально зміняться. Згідно з законом, який починає діяти, майбутній об’єкт нерухомості набуває формальних характеристик об’єкта, що фізично існує, а інвестор отримує права повноцінного власника. Детальніше про те, що змінюється для покупця первинки — Вже з цього місяця правила на ринку нерухомості кардинально зміняться. Згідно з законом, який починає діяти, майбутній об’єкт нерухомості набуває формальних характеристик об’єкта, що фізично існує, а інвестор отримує права повноцінного власника. Детальніше про те, що змінюється для покупця первинки — розповідаємо тут

Питання купівлі житла завжди дуже цікавило та хвилювало українців. Житло в Україні коштує дорого, і щоб накопичити на купівлю навіть невеликої квартири, довелося б відкладати гроші кілька років, відмовляючи собі практично у всьому. Finance.ua вирішив провести опитування серед українських банків щодо чинних реалій кредитування українців. Всю інформацію дбайливо зібрали для вас у цьому тексті:

Рівень доходів українців. Від початку війни велика частка громадян втратила роботу, інші отримують неповну заробітну плату. Згідно з . Від початку війни велика частка громадян втратила роботу, інші отримують неповну заробітну плату. Згідно з останніми дослідженнями порталу grc.ua, більше половини громадян відчуває нестачу коштів. Щомісяця не вистачає грошей до зарплати 36% опитаних, ще 30% стикається з браком коштів час від часу.

Разом з тим, згідно з результатами опитування Gradus Research, найвищий показник працевлаштованості спостерігається серед тих українців, які залишилися вдома — 66%. Що ж стосується внутрішньо переміщених осіб та зовнішніх мігрантів, то серед них 55% та 52% працевлаштовані відповідно.

Іранські дрони-камікадзе. 13 вересня ЗСУ вперше збили іранські ударний дрон Шахід-136. З цього моменту завершилась інтрига про постачання іранських дронів росії. Як вони можуть змінити хід війни? Що це за зброя? Які бувають іранські безпілотники та дрони камікадзе? Про все це розповідаємо у новому відео:

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