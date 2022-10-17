День фінансів: новий функціонал Приват24, сплата за проїзд банківською картою, депозити в валюті — Finance.ua

День фінансів: новий функціонал Приват24, сплата за проїзд банківською картою, депозити в валюті
Приват24 додав новий функціонал. Приват24 додав новий функціонал для підприємців — сплату єдиного податку та інших бюджетних платежів. Про це повідомляє пресслужба банку. Така можливість зʼявилась для всіх клієнтів ФОПів у оновленій версії мобільного додатку Приват24.
Сплата за проїзд банківською картою. Із 15 жовтня в громадському транспорті столиці розпочали підключення маршрутів, на яких можна буде розрахуватися за проїзд банківською карткою. Підтвердженням роботи системи є фірмові наліпки на валідаторах. Поступово система запрацює повноцінно на всіх маршрутах та одиницях громадського транспорту.
Реєстрація нерухомого майна. Українці знову зможуть подавати заявки на внесення даних про власне майно у Державний реєстр речових прав на нерухоме майно всього у декілька кліків на порталі Дія.
- До речі, у столиці зросла середня вартість оренди квартир. Так, за період з 16 вересня до 16 жовтня медіана зросла на 7,59%.
- При цьому в Мінреінтеграції розповіли, скільки ВПО можуть розмістити у побудованих модульних містах. А Уряд продовжив період для подачі повторних заявок на виплати переселенцям до 1 грудня.
Депозити населення у валюті. У вересні 2022 року вперше з початку війни було зафіксовано зростання депозитів населення у валюті — на $51 млн, або на 0,6%.
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Рівень бідності. Регіональний директор Світового банку у Східній Європі Аруп Банерджі оцінює зростання рівня бідності в Україні в десятикратному розмірі, а удари по критичній інфраструктурі тільки ускладнюють економічну ситуацію. За його словами, 25% населення житимуть у бідності до кінця року, порівняно з трохи більше ніж 2% до війни, а до кінця наступного року ця цифра може зрости до 55%.
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