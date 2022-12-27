День фінансів: нові тарифи «Нової пошти», статки найбагатших українців, нюанси життя в Празі — Finance.ua

День фінансів: нові тарифи «Нової пошти», статки найбагатших українців, нюанси життя в Празі Сьогодні 17:50

Вівторок, 27 грудня. Плани та прогнози на наступний рік.

Новий рік — нові тарифи. «Нова пошта» анонсувала зміни в тарифах, які набудуть чинності з 1 січня 2023 році. У компанії пояснили необхідність підвищення цін збільшенням витрат на обладнання, зокрема генератори, та стрибками цін на паливо. Як саме зміняться тарифи — «Нова пошта» анонсувала зміни в тарифах, які набудуть чинності з 1 січня 2023 році. У компанії пояснили необхідність підвищення цін збільшенням витрат на обладнання, зокрема генератори, та стрибками цін на паливо. Як саме зміняться тарифи — розповідаємо тут

Укрпошта також змінює деякі тарифи, однак у сторону зниження. З 1 січня 2023 року тарифи на відправку посилок у Польщу через EMS-сервіс акціонерного товариства «Укрпошта» будуть знижені на 75%.

Курс долара та рівень безробіття у 2023 — прогноз МВФ. Оцінки МВФ на цей рік близькі до останніх прогнозів уряду та НБУ. На думку МВФ, у 2023 реальні зарплати українців скоротяться на 2,3%, а інфляція сягне 22,5%. МВФ не дає прогноз курсу, але його розрахункову величину не складно визначити з використанням статистичних викладок щодо платіжного балансу. Отже, середній курс за роком: 2022 — 32,3 грн/дол., 2023 — 42,8 грн/дол.

До речі, в Україні офіційно зареєстровано 191 тисяча безробітних. За останній місяць безробітних стало на 32 тисячі менше. Як заявляє нардеп Ярослав Железняк, ніколи в історії реєстрації офіційного безробіття в Україні такої низької цифри не було. За його словами, є три фактори, які впливають на офіційний рівень безробіття.

Рівень ВВП у наступному році. Попри відновлення у 2 кварталі, Попри відновлення у 2 кварталі, економіка України залишається пригніченою. Як зазначили в НБУ, цьогоріч ВВП впаде близько на третину, а в 2023 році зростатиме повільніше, ніж очікувалось, через удари по енергоінфраструктурі.

Також, за прогнозом НБУ, банки в разі продовження обстрілів рф і тривалого збереження проблем в енергетиці можуть втратити близько 30% кредитного портфеля.

Водночас, як свідчать дані звіту НБУ, індекс фінансового стресу протягом останнього півріччя був дуже волатильним та залишався на досить високому рівні. Наприкінці 2022 року він впав до мінімуму з початку війни.

Держборг України. За даними Мінфіну, станом на 30 листопада цього року За даними Мінфіну, станом на 30 листопада цього року державний та гарантований державою борг становив 3,93 трлн грн, або $107,46 млрд. Протягом місяця сума боргу збільшилась у гривневому еквіваленті на 158,7 млрд грн, у доларовому — на $4,34 млрд.

Світло на Новий рік. У Міненерго кажуть, що під час новорічних свят росія може спробувати завдати нового удару по енергосистемі України. За відсутності нових пошкоджень на обʼєктах критичної інфраструктури українці проведуть кілька днів із У Міненерго кажуть, що під час новорічних свят росія може спробувати завдати нового удару по енергосистемі України. За відсутності нових пошкоджень на обʼєктах критичної інфраструктури українці проведуть кілька днів із безперебійним постачанням електроенергії

Зазначимо, що велику кількість звернень споживачів з приводу нерівномірних відключень від електропостачання з боку операторів систем розподілу оформлено неналежним чином, тож вони не можуть бути розглянуті. НКРЕКП пояснила, як правильно оформити звернення.

Статки найбагатших українців. Як свідчить Як свідчить рейтинг Forbes , статки 20 найбагатших українців з початку війни впали більш ніж на 20 млрд доларів до 22,5 млрд доларів. Найбільше втратив Рінат Ахметов, який продовжує очолювати рейтинг.

Всі нюанси життя в Празі. Згідно з Індексом добробуту, за якістю життя Чехія посідає 13-те місце серед країн Європейського Союзу. Країна продовжує реєструвати стабільний потік українців, хоча нині він й скоротився. Ми вирішили дізнатися, як живеться українцям в Чехії. На прикладі киянки, що проживає в Празі, Finance.ua розповідає про всі нюанси життя там: про ціни на оренду нерухомості, роботу, зарплати, медицину, освіту та розваги:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.