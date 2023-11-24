День фінансів: нові санкції проти росіян, пріоритети Міноборони на 2024 рік, вплив «Чорної п’ятниці» на курс валют — Finance.ua

День фінансів: нові санкції проти росіян, пріоритети Міноборони на 2024 рік, вплив «Чорної п’ятниці» на курс валют Вчора 17:50

У п’ятницю, 24 листопада, розповімо, які послуги незабаром з’являться в «Дії» та що відбувається на кордоні з Польщею.

Нові санкції проти росіян. Зеленський Зеленський запровадив санкції проти 150 росіян та громадян інших країн. У першому списку 60 фізичних осіб — громадяни рф, України, Кіпру, білорусі, Німеччини, Узбекистану, Австрії, Великої Британії. У другому списку 87 фізичних осіб — громадяни рф.

Ракети і боєприпаси. Заступник міністра оборони України Юрій Джигир Заступник міністра оборони України Юрій Джигир заявив , що закупівля ракетного озброєння і боєприпасів — один із пріоритетів оборонного бюджету України на 2024 рік. Також серед пріоритетів — поточний ремонт пошкодженої військової техніки і закупівля запчастин до неї.

Додамо, що Кабінет Міністрів ухвалив постанову, згідно з якою ЗСУ зможуть переміщувати через кордон військову техніку та інші товари у спрощеному порядку.

Крім того, начальник служби зв’язків з громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо розповів, скільки отримують українські солдати під час навчань.

«Військовий Шенген». НАТО НАТО вважає , що велика бюроктратична тяганина заважає пересуванню військ по Європі. Там заявляють, що в Європі можна ввести «військовий Шенген». Це буде зоною вільного військового проходу по типу політичної Шенгенської зони, і вона дозволить вільно пересуватись військовим в межах більшої частини ЄС.

«Чорна п’ятниця» і курс валют. Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Тарас Лєсовий вважає , розпродажі в магазинах наприкінці листопада суттєво на курс долара не вплинуть. Водночас під час різдвяних свят витрати українців будуть більшими, що може позначитися на готівковому валютному ринку.

Найбільш популярні депозити. Банкіри Банкіри зазначають , що найпопулярніший термін розміщення для нових гривневих депозитів фізичних осіб у 2023 році - це 3 місяці. На їхню думку, популярними залишаться терміни 3 та 6 місяців.

Перехід до Open Banking. Нацбанк активно Нацбанк активно працює над впровадженням в Україні відкритого банкінгу. Дорожньою картою передбачено, що НБУ встановлює певні рамки, а далі - банки домовляються про стандарти відкритих API.

Оцінка стійкості банків. Нацбанк Нацбанк підсумував 1-й етап оцінки стійкості банківської системи. Більшість банків адекватно оцінюють потенційні втрати кредитного портфеля та відображають пруденційні і фінансові резерви під знецінення кредитів.

До речі, НБУ випустив пам’ятну монету із символом наступного року — Драконом з присвятою Збройним Силам України.

Найбільший попит в ІТ. За За даними Djinni, в топі серед категорій за рівнем попиту: SQL, Data Engineer і Lead Generation. У всіх трьох категоріях відносно мало кандидатів.

Відмітимо, що в Міністерстві оборони не підтримали пропозицію зробити гіг-спеціалістів та ФОП доступними для бронювання від мобілізації.

Нові послуги в «Дії». Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів , що «Дія», запущена у 2020 році, вже налічує майже 20 млн користувачів. На кінець листопада 2023-го у Мінцифри працюють над низкою нових послуг. Серед них — «єВідновлення», «єНотаріат», документи про освіту, «єБронювання», «єШлюб», «єПідприємець», перереєстрація авто та «Дія Офіс».

2300 вантажівок застрягли на кордоні. На західному кордоні продовжують страйкувати польські перевізники. За На західному кордоні продовжують страйкувати польські перевізники. За даними ДПСУ, станом на 24 листопада на польсько-українському кордоні застрягли у чергах приблизно 2300 вантажівок. За годину польська сторона може пропускати як на виїзд так, і в'їзд по кілька вантажівок.

Українські компанії через простій втрачають мінімум 1 млн грн на день. Крім того, намічається дефіцит критичних товарів, як, наприклад, пальне. Окрім палива застряг на кордоні й інший критичний імпорт — дрони, тепловізори, товари медичного призначення. Чому поляки знову блокують кордон, та скільки через це втрачає Україна, читайте в новій статті Finance.ua:

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