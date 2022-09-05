День фінансів: нові правила торгівлі валютою, Муніципальний банк Києва, 5 угод для євроінтеграції — Finance.ua

День фінансів: нові правила торгівлі валютою, Муніципальний банк Києва, 5 угод для євроінтеграції Вчора 17:50

Понеділок, 5 вересня. Для чого у столиці вирішили створити Муніципальний банк Києва, а Нацбанк змінив правила торгівлі валютою.

Послаблення валютних обмежень. Банкам з 6 вересня дозволили Банкам з 6 вересня дозволили продавати більше валюти населенню . До обсягу готівкової валюти, який банк може запропонувати населенню, включатиметься весь обсяг придбаної ним із 13 квітня 2022 року в громадян безготівкової валюти, а не половина від нього.

Також регулятор визначив, що банки мають рекомендувати клієнтам із заборгованістю перед нерезидентами звернутися до кредиторів із пропозицією реструктурувати борги. Це повинно відбуватися на умовах, не гірших за реструктуризацію зовнішньої заборгованості уряду України.

💸 До речі, учасники ринку криптовалют все частіше інвестують у стейблкоїни, що переважно забезпечені доларом США. Стейблкойн — загальна назва криптовалют, обмінний курс яких намагаються стабілізувати, прив’язуючи котирування до звичайних валют або, наприклад, до біржових товарів (золото, нафта). У новому матеріалі Finance.ua вирішив окремо зупинитися на суті стейблкойнів. Разом з партнером матеріалу — біржею криптовалют Binance.com, розповімо про основні аспекти цих криптовалют:

Муніципальний банк Києва. У столиці вирішили У столиці вирішили створити Муніципальний банк Києва . Міська влада має намір подати заявку на участь у відкритому конкурсі на виведення з ринку неплатоспроможного банку АТ «Банк Січ» і перетворити його на універсальний фінансовий інструмент міста. На думку першого заступника голови КМДА Миколи Поворозника, Муніципальний банк — це найкращий та надійний інструмент для проектного фінансування та роботи з Міжнародними фінансовими організаціями, іноземними інвесторами-партнерами.

5 угод для євроінтеграції. Україна і Європейський Союз підписали п’ять угод, які є елементом дворічного Україна і Європейський Союз підписали п’ять угод, які є елементом дворічного плану інтеграції до Європейського Союзу . Зокрема було підписано угоду про участь України в програмі ЄС «Цифрова Європа», угоду про участь України в програмі ЄС для співробітництва в митній сфері, а також про участь у програмі щодо співпраці у податковій сфері Fiscalis та про надання бюджетної підтримки. П’ятою угодою став документ, завдяки якому Єврокомісія збільшує бюджет на гранти для України на 122 млн євро.

Новий прем’єр Великобританії. Сьогодні в Сполученому Королівстві призначений новий прем’єр-міністр країни. Ним стала Сьогодні в Сполученому Королівстві призначений новий прем’єр-міністр країни. Ним стала чинна глава МЗС Британії Ліз Трасс . Після оголошення результатів новообраний прем’єр Британії заявила, що для неї велика честь бути обраною лідером партії Торі та новим главою уряду.

Призначення субсидій для ВПО. Мінсоцполітики пропонує здійснювати Мінсоцполітики пропонує здійснювати призначення субсидій і пільг через Пенсійний фонд, що дозволить приймати документи у будь-якій точці України. В міністерстві впевнені, що використання ІТ-систем Пенсійного фонду дозволить прийняти документи громадян на отримання житлових субсидій і пільг в будь-якій точці України.

До речі, Уряд ухвалив зміни до Порядку надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним українцям. Зокрема врегулювали питання з українцями, які не змогли оформити допомогу через Дію.

Також 10 постачальників вже опублікували вересневі ціни на газ для побутових споживачів. Так, вартість газу коливається від 7,70 до 9,99 грн за кубометр.

Податки для українців у Польщі. Польща відмовляється від Польща відмовляється від стягування податків на користь української сторони. Влада Польщі вирішила відмовитися від збору податків з українців, які в цій країні знайшли притулок і працюють віддалено, сплачуючи податок на прибуток у своїй країні.

Сервісні центри МВС за кордоном. Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський заявив, що сервісні центри МВС з надання послуг громадянам України незабаром Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський заявив, що сервісні центри МВС з надання послуг громадянам України незабаром можуть відкритися за кордоном. «Доручаю не зволікати з цим управлінським рішенням та у максимально стислий строк забезпечити реалізацію суспільного запиту», — повідомив міністр.

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