День фінансів: нові правила для обмінників, закон про відбір суддів КС, відновлення ІТ-галузі — Finance.ua

День фінансів: нові правила для обмінників, закон про відбір суддів КС, відновлення ІТ-галузі Сьогодні 17:50

П’ятниця, 18 серпня. Президент підписав закон, потрібний для переговорів про вступ в ЄС, а Нацбанк оновив порядок обміну валют.

Нові правила для обмінників. всі банки, небанківські фінустанови та оператори поштового зв’язку будуть зобов’язані на касі розміщувати інформацію про відповідну юридичну особу, яка здійснює операції з купівлі-продажу іноземної валюти. Також нерезиденти зможуть вносити кошти на гривневі рахунки на підставі цивільно-правових договорів, що відображає нещодавні зміни в українському законодавстві. З 19 серпня всі банки, небанківські фінустанови та оператори поштового зв’язку будуть зобов’язані на касі розміщувати інформацію про відповідну юридичну особу, яка здійснює операції з купівлі-продажу іноземної валюти. Також нерезиденти зможуть вносити кошти на гривневі рахунки на підставі цивільно-правових договорів, що відображає нещодавні зміни в українському законодавстві.

Додамо, що в ніч на 19 серпня 2023 року ПриватБанк проведе планові регламентні роботи своїх систем та сервісів, внаслідок чого операції з картками будуть недоступними.

Вимога ЄС. Президент України Володимир Зеленський Президент України Володимир Зеленський підписав закон , що регламентує відбір кандидатур на посаду судді Конституційного суду України. Це один із ключових законів, які Україні необхідні для відкриття переговорів із Євросоюзом про вступ нашої держави.

Також Зеленський підписав законопроєкти про спрощення ввезення антидронових рушниць та іншої необхідної техніки для Сил оборони України.

Крім того, президент обґрунтував рішення звільнити усіх керівників обласних територіальний центрів комплектування та соціальної підтримки.

Оформлення документів за кордоном. Громадяни України, які через повномасштабну війну вимушені були виїхати за кордон, можуть оформити та Громадяни України, які через повномасштабну війну вимушені були виїхати за кордон, можуть оформити та отримати документи в шести країнах, де доступний український паспортний сервіс. Це — Польща (Варшава, Краків, Гданськ, Вроцлав); Чехія (Прага), Словаччина (Братислава), Туреччина (Стамбул), Іспанія (Валенсія), Німеччина (Берлін, Кельн).

З початком повномасштабної війни багато українців виїхали за кордон і почали там працювати. До того ж багато наших співвітчизників часто їздили на заробітки. Тому виникає логічне запитання: а стаж роботи за кордоном нараховується в українську пенсію? Пояснення знайдете тут.



За посиланням також розповідаємо, як українцям отримати Identifikationsnummer в Німеччині, та для чого він потрібен.

Водночас нагадуємо, що з 1 вересня зміняться правила надання гуманітарного житла в Чехії.

18 ненадійних інвестпроєктів. НКЦПФР повідомила про оновлення списку сумнівних інвестиційних проєктів — до нього включили НКЦПФР повідомила про оновлення списку сумнівних інвестиційних проєктів — до нього включили ще 18 компаній . Такі компанії стверджують, що залучають кошти з метою нібито інвестування, зокрема у криптопроєкти, оперуючи цифровими активами. Як правило, для громадян це закінчується повною або частковою втратою активів.

Вакансії в ІТ. До повномасштабної війни галузь IT була однією з найпривабливіших для шукачів. Але на початку повномасштабного вторгнення ринок праці в категорії «ІТ, комп’ютери, інтернет» обвалився в 7 разів. Сьогодні ринок праці в цій категорії відновився на 57%. Наразі До повномасштабної війни галузь IT була однією з найпривабливіших для шукачів. Але на початку повномасштабного вторгнення ринок праці в категорії «ІТ, комп’ютери, інтернет» обвалився в 7 разів. Сьогодні ринок праці в цій категорії відновився на 57%. Наразі ІТ-спеціалісти потрібні скрізь : і в банках, і в транспортних підприємствах, і у сфері торгівлі.

Пропозиції з оренди квартир. Як Як показує статистика , українці більше цікавляться орендою квартир, аніж кімнат. Кількість запитів з пошуку однокімнатних квартир у Києві у 4,5 рази перевищує аналогічні запити щодо оренди кімнат. Аналітики прогнозують, що ближче до осені вартість орендного житла традиційно може зрости через початок навчального року та закінчення періоду відпусток. Нині ж найдешевше можна орендувати квартиру в Харкові.

Чим ближче осінь, тим актуальніше бажання жити в теплому, світлому і загалом комфортнішому будинку, але бажано ще й за менші гроші, ніж того вимагатимуть тарифи. Модернізувати будинок і покращити умови проживання в ньому можливо — для цього є вся необхідна підтримка з боку держави та місцевої влади навіть в умовах війни. Про програми енергоефективності розповідаємо в новій статті:

До речі, послуга обміну старих ламп розжарювання на енергоощадні доступна тепер для ОСББ, закладів культури, органів соцзахисту, бібліотек та музеїв, спортивних організацій тощо.

Нова марка від Укрпошти. До Дня Незалежності Укрпошта випустить До Дня Незалежності Укрпошта випустить нову поштову марку «Україна-мати» із зображенням монументальної скульптури. З 18 серпня у поштовому маркеті відкривається передзамовлення на набір, що включає марковий аркуш, художній конверт та листівки. Є змога придбати не більш як 10 наборів одночасно.

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