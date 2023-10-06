День фінансів: НБУ відкликав банківську ліцензію Укрбудінвестбанку, які країни повторно надають статус тимчасового захисту — Finance.ua

День фінансів: НБУ відкликав банківську ліцензію Укрбудінвестбанку, які країни повторно надають статус тимчасового захисту Сьогодні 17:40

У пятницю, 6 жовтня, Finance.ua розбирався, які особливості роботи на фрилансі в Україні восени 2023, скільки можна заробити та у яких сферах найбільш реально знайти роботу.

НБУ відкликав банківську ліцензію Укрбудінвестбанку. Національний банк ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ «Український будівельно-інвестиційний банк». Відповідне рішення № 350-рш НБУ Національний банк ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ «Український будівельно-інвестиційний банк». Відповідне рішення № 350-рш НБУ ухвалив 5 жовтня.

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Діапазон коливань курсу може розширитися лише після адаптації ринку до нового режиму.

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