День фінансів: НБУ пом’якшив низку валютних обмежень, реальна зарплата в Україні, реєстрація транспортних засобів — Finance.ua

День фінансів: НБУ пом’якшив низку валютних обмежень, реальна зарплата в Україні, реєстрація транспортних засобів Сьогодні 17:45

В п'ятницю, 11 серпня, в НБУ повідомили, що пом’якшили низку валютних обмежень для активнішої участі банків-нерезидентів на ринку ОВДП, збільшення припливу іноземної валюти в країну, а також для підтримки соціальних ініціатив щодо захисту громадян.

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