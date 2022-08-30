День фінансів: найстійкіші МФО та кращі банки для бізнесу, Ощадбанк — учасник ФГВФО, повернення акцизу на пальне — Finance.ua

День фінансів: найстійкіші МФО та кращі банки для бізнесу, Ощадбанк — учасник ФГВФО, повернення акцизу на пальне Вчора 17:50

Вівторок, 30 серпня. Днями відбулася п’ята, ювілейна, церемонія нагородження банків, фінансових і страхових компаній — FinAwards. Сьогодні ми продовжуємо розповідати про переможців:

Найкращий кредит готівкою. Розглядалися пропозиції щодо видачі кредитів готівкою від 10 тис. грн, доступні для будь-якого нового клієнта без довідки про доходи — тільки паспорт і податковий номер. Трійка лідерів сформувалася так: третє місце — банк Форвард; друге місце — Ідея Банк; Розглядалися пропозиції щодо видачі кредитів готівкою від 10 тис. грн, доступні для будь-якого нового клієнта без довідки про доходи — тільки паспорт і податковий номер. Трійка лідерів сформувалася так: третє місце — банк Форвард; друге місце — Ідея Банк; перше місце — Банк Львів

МФО з найкращою якістю обслуговування. Це одна з рейтингових номінацій від Finance.ua. Рейтинг засвідчує якість і зручність обслуговування в компаніях, які видають онлайнові позики на картку. Третє місце посіла Moneyveo, друге місце дісталося компанії «єГроші», а Це одна з рейтингових номінацій від Finance.ua. Рейтинг засвідчує якість і зручність обслуговування в компаніях, які видають онлайнові позики на картку. Третє місце посіла Moneyveo, друге місце дісталося компанії «єГроші», а першість виборола компанія CCloan

Найстійкіша МФО. З огляду на ситуацію, одними з ключових номінацій стали ті, що пов’язані зі стійкістю. Мікрофінансові організації — не виняток. З огляду на ситуацію, одними з ключових номінацій стали ті, що пов’язані зі стійкістю. Мікрофінансові організації — не виняток. Пальма першості відійшла компанії CreditPlus

Банки для малого та середнього бізнесу. У номінації брали участь банки, які надають комплексне банківське обслуговування для клієнтів МСБ, зокрема ФОП. Загалом номінувалися 23 банки. У номінації брали участь банки, які надають комплексне банківське обслуговування для клієнтів МСБ, зокрема ФОП. Загалом номінувалися 23 банки. Перше місце присудили ПУМБу

Також у вівторок говорили про таке:

Ощадбанк став учасником ФГВФО. Держава більше не гарантує 100% суми за депозитами населення в Ощадбанку. Держава більше не гарантує 100% суми за депозитами населення в Ощадбанку. Вклади гарантуватимуть на загальних підставах.

Акцизи на пальне. Верховна Рада у першому читанні схвалила законопроект щодо Верховна Рада у першому читанні схвалила законопроект щодо повернення акцизу на пальне . Згідно з ним повертається акциз: на газ — 52 євро/1000 л; на бензин та дизель — 100 євро/1000 л; акциз та ПДВ для альтернативних видів палива теж прирівнюється до 100 євро/ 1000 л.

920 млрд гривень кредитів. За час війни За час війни Україна взяла позик на 920 млрд гривень. За даними Мінфіну, з початку війни фінансування держбюджету склало 805,3 млрд гривень або 26,95 млрд доларів. Зовнішні надходження склали 13,87 млрд доларів або 51% від загального фінансування.

Також, за даними Мінфіну, держборг України значно знизився у доларах і зріс у гривні після рішення Нацбанку девальвувати курс нацвалюти на 25%. Сукупний зовнішній держборг України за сім місяців цього року збільшився на 5,8%, або на $3,32 млрд — до $60,53 млрд грн, тоді як сукупний внутрішній — на 19,3%, або на 214,4 млрд грн — до 1,326 трлн грн.

Відмітимо, якщо людина оформила кредит, а потім життєві обставини змінились і потреба в кредитних коштах відпала, то в такому разі можна відмовитися від кредиту. Відповідно до Закону України, позичальник має право відмовитися від кредиту, не пояснюючи причину, упродовж 14 календарних днів з дати оформлення. Але такий пункт має ще бути передбачений у договорі з фінансовою установою.

Вплив війни на ринок праці. Work.ua презентував Work.ua презентував дослідження зарплат у воєнний період. Так, негативний вплив війни відчули на собі 30% респондентів, яких скоротили чи звільнили, або закрилася сама компанія. На запитання «Як війна вплинула на вашу зарплату?» чверть опитаних зазначили, що зарплата не змінилася, а в 16% — скоротилася незначно. Водночас у 3% респондентів зарплата збільшилася.

Реактивний Bayraktar Kızılelma. В турецькому місті Самсун публіці вперше представили нову модель В турецькому місті Самсун публіці вперше представили нову модель ударного безпілотника Bayraktar Kızılelma . Нова модель дрона оснащена реактивним двигуном. Для зльоту Kızılelma досить мінімальної довжини злітної смуги.

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