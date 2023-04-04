День фінансів: найстійкіші банки, найкращі онлайн МФО, найбагатші люди світу — Finance.ua

День фінансів: найстійкіші банки, найкращі онлайн МФО, найбагатші люди світу Вчора 17:50

Вівторок, 4 квітня. Днями відбулася церемонія нагородження банків, фінансових і страхових компаній — FinAwards. Сьогодні ми продовжуємо розповідати про переможців премії:

Найстійкіші банки. Найбільш вагомий показник довіри вкладників — рівень стійкості банків і банківської системи до зовнішніх викликів. «Бронзу» в номінації отримав Креді Агріколь Банк. А от «срібний» призер виявився неочікуваним. Ним став Райффайзен Банк, який до того п’ять років поспіль посідав першу сходинку на п’єдесталі стійких банків. Цьогорічним Найбільш вагомий показник довіри вкладників — рівень стійкості банків і банківської системи до зовнішніх викликів. «Бронзу» в номінації отримав Креді Агріколь Банк. А от «срібний» призер виявився неочікуваним. Ним став Райффайзен Банк, який до того п’ять років поспіль посідав першу сходинку на п’єдесталі стійких банків. Цьогорічним переможцем номінації визнали Укрсиббанк

Найкращі кредитні картки. Цьогоріч за першість змагалися 15 карток від українських банків. Третє місце посів sportbank зі своєю карткою sport. Друге місце дісталося Чорній картці від monobank. Беззаперечну перемогу виборола кредитна картка Цьогоріч за першість змагалися 15 карток від українських банків. Третє місце посів sportbank зі своєю карткою sport. Друге місце дісталося Чорній картці від monobank. Беззаперечну перемогу виборола кредитна картка всеМОЖУ від банку ПУМБ

Найкраща онлайн МФО. У номінації боролися 14 МФО. Третє місце у номінації отримала Moneyveo. Срібло у номінації отримала Credit7. У номінації боролися 14 МФО. Третє місце у номінації отримала Moneyveo. Срібло у номінації отримала Credit7. CreditPlus виборола перше місце у номінації за звання найкращої у сегменті онлайн-позик.

Страхова компанія із найкращим клієнтським сервісом у воєнний час. У цій номінації боролися 7 страхових компаній. У цій номінації боролися 7 страхових компаній. Перше місце у номінації посіла СК ARX . У компанії кажуть, що клієнтський сервіс є стратегічним напрямком компанії ARX.

Фінансова стабільність країни. Цьогоріч організатори вирішили ввести позаконкурсні номінації. Однією з них стала «Фінансова стабільність країни». У цій номінації Цьогоріч організатори вирішили ввести позаконкурсні номінації. Однією з них стала «Фінансова стабільність країни». У цій номінації беззаперечний лідер — Національний банк України , адже важко переоцінити його роль у забезпеченні економічної стабільності та захисту інтересів держави минулого року.

Крім того, сьогодні говорили про таке:

Рекордні міжнародні резерви. Після отримання першого траншу від МВФ на $2,7 млрд Після отримання першого траншу від МВФ на $2,7 млрд міжнародні резерви НБУ перевищили $32 млрд і сягнули рекордного максимуму з 2010 року. Попередній рекордний обсяг міжнародних резервів НБУ був зафіксований у 2010 році — $34,5 млрд.

До речі, Міжнародний валютний фонд опублікував 19 структурних маяків, які Україна пообіцяла виконати в рамках програми співпраці на 15,6 млрд дол.

Також, за даними НБУ, чистий приток прямих іноземних інвестицій в лютому 2023 року склав у $201 млн (у лютому 2022 року чистий відтік становив $719 млн).

Фінляндія офіційно стала членом НАТО. Фінляндія, котра ще на початку липня 2022 року спільно зі Швецією підписали історичний протокол щодо вступу до НАТО, Фінляндія, котра ще на початку липня 2022 року спільно зі Швецією підписали історичний протокол щодо вступу до НАТО, офіційно стала членом Північноатлантичного Альянсу . Що стосується Швеції, то вона очікує на вступ вже завтра.

270 тис. ІТ-ФОПів. В Україні зараз нараховується 271 699 ФОПів, В Україні зараз нараховується 271 699 ФОПів, які працюють у сфері ІТ . За рік повномасштабної війни кількість ІТ-фахівців, зареєстрованих як ФОПи, збільшилася на 31 793 особи, або на 13%. Найпопулярнішим кодом КВЕД, за яким працюють ІТ-фахівці в Україні, залишається «Комп’ютерне програмування». Найбільша кількість айтівців зареєстрована в Києві та Київській області.

Virgin Orbit подала на банкрутство. Компанія Virgin Orbit мільярдера Річарда Бренсона, що займалася запуском космічних ракет, зазнала краху через 15 місяців після виходу на біржу з оцінкою в 3,7 млрд дол. Група, яка дебютувала на біржі Nasdaq у грудні 2021 року, у вівторок вранці Компанія Virgin Orbit мільярдера Річарда Бренсона, що займалася запуском космічних ракет, зазнала краху через 15 місяців після виходу на біржу з оцінкою в 3,7 млрд дол. Група, яка дебютувала на біржі Nasdaq у грудні 2021 року, у вівторок вранці подала заяву про банкрутство в США.

Масштабна російська фінансова піраміда в Україні. СБУ викрила масштабну російську фінансову піраміду на майже 40 млн доларів. Мова йде про СБУ викрила масштабну російську фінансову піраміду на майже 40 млн доларів. Мова йде про проєкт «Life is good» . Організатори схеми пропонували своїм клієнтам стати інвесторами і переказати гроші на рахунок компанії, яка нібито допомагає «примножувати» капіталовкладення. Зловмисники отримали майже 40 млн доларів, ошукавши при цьому понад тисячу осіб.

Поштова марка з переможцями «Євробачення-2022». 10 квітня Укрпошта презентуватиме 10 квітня Укрпошта презентуватиме нову поштову марку «Kalush Orchestra» . Тираж поштової марки «Kalush Orchestra» — 780 000 примірників або 130 000 аркушів. Вартість марки складає 15,00 грн, ціна маркового аркуша — 90 грн. До поштової марки випущено конверт «Перший день», художній конверт та листівку.

Найбагатші люди світу. Американський бізнесмен Ілон Маск перестав бути найбагатшою людиною на Землі. Американський бізнесмен Ілон Маск перестав бути найбагатшою людиною на Землі. За версією Forbes , у лідери рейтингу піднявся французький лакшері-магнат Бернар Арно. Укладачі рейтингу відзначають, що минулий рік видався непростим для найбагатших людей планети. Сукупна вартість активів всіх мільярдерів планети впала з 12,7 до 12,2 трлн доларів.

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