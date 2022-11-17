День фінансів: найприбутковіші та найзбитковіші банки та €1 млн невідкладної допомоги від Німеччини — Finance.ua

День фінансів: найприбутковіші та найзбитковіші банки та €1 млн невідкладної допомоги від Німеччини Сьогодні 17:45

У четвер, 17 листопада, Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо захисту фінансової системи України від дій держави, яка здійснює збройну агресію проти України, та адаптації законодавства до окремих стандартів FATF і вимог Директиви ЄС 2018/843.

звернувся до українців, які виїхали за кордон: «Економіка держави без вас неспроможна працювати. І таки її немає без людей, які працюють». Також Володимир Зеленський«Економіка держави без вас неспроможна працювати. І таки її немає без людей, які працюють».

До речі, Finance.us поспілкувався з представниками бізнес-кіл та підсумували їхні погляди щодо того, на що витрачаються українські підприємці та де взяти гроші на бізнес? Також розповімо, як держава допомагає бізнесу в ці непрості часи:

Німеччина дає Україні €1 мільйон невідкладної допомоги. Федеральне міністерство закордонних справ Німеччини виділяє 1 млн євро як Федеральне міністерство закордонних справ Німеччини виділяє 1 млн євро як невідкладну допомогу у відповідь на численні атаки росії на цивільну енергетичну інфраструктуру України.

А в ОП розповіли, скільки триватиме відновлення об’єктів енергетики після масованого удару.

«Зернову угоду» продовжили. У Стамбулі У Стамбулі домовилися про продовження «зернової угоди» для експорту продовольства з трьох українських морських портів ще на 120 днів.

«Газпром» виграв арбітраж у Стокгольмі. Шведський арбітраж Шведський арбітраж визнав правовірним указ президента країни-агресора Володимира Путіна щодо переведення платежів за газ в рублі.

Найприбутковіші та найзбитковіші банки. За 3 квартали поточного року банківська система заробила 7,4 млрд грн чистого прибутку. Та навіть попри резервування, більшість банків продовжує декларувати прибутки. Збитки показали За 3 квартали поточного року банківська система заробила 7,4 млрд грн чистого прибутку. Та навіть попри резервування, більшість банків продовжує декларувати прибутки. Збитки показали лише 23 фінустанови. А експерти повідомили , яким буде курс долара у 2023 році.

🎥 А от чи треба купувати євро та як отримати прибуток — розповів у новому відео наш експерт Олексій Козирєв.

Рекордний мінімум: в Україні зменшилась офіційна кількість зареєстрованих безробітних. Як Як пише народний депутат Ярослав Железняк. Станом на листопад — лише 239 тисяч осіб. Це рекордний мінімум не тільки за останній час, але взагалі за всі місяці спостережень безробіття в Україні, починаючи з 2003 року.

В НБУ дали прогноз, що буде з робочими місцями та зарплатами наступного року.

Усім військовослужбовцям ЗСУ із 1 березня 2022 року підвищили грошове забезпечення (зарплати) на 30%, що передбачає виплату щомісячних премій, збільшення надбавки за особливості проходження служби.



У Міненерго дали поради, як безпечно користуватися газовими приладами. Через холоди та відключення електроенергії громадяни активніше користуються газовими приладами — як звичайними кухонними плитами, так і різноманітними портативними чи туристичними пальниками. Щоб запобігти небажаним наслідкам, потрібно дотримуватися декількох Через холоди та відключення електроенергії громадяни активніше користуються газовими приладами — як звичайними кухонними плитами, так і різноманітними портативними чи туристичними пальниками. Щоб запобігти небажаним наслідкам, потрібно дотримуватися декількох простих рекомендацій.

При цьому в Нафтогазі повідомили, які послуги українці можуть отримати онлайн.

Витяг про місце проживання в «Дія». Як пресслужба Міністерства цифрової трансформації України, у застосунку Дія тепер можна згенерувати витяг про місце проживання. Послуга з червня була доступна на порталі, а відтепер і в застосунку. Як повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації України, у застосунку Дія тепер можна згенерувати витяг про місце проживання. Послуга з червня була доступна на порталі, а відтепер і в застосунку.

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