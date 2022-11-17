День фінансів: найприбутковіші та найзбитковіші банки та €1 млн невідкладної допомоги від Німеччини — Finance.ua
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День фінансів: найприбутковіші та найзбитковіші банки та €1 млн невідкладної допомоги від Німеччини

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У четвер, 17 листопада, Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо захисту фінансової системи України від дій держави, яка здійснює збройну агресію проти України, та адаптації законодавства до окремих стандартів FATF і вимог Директиви ЄС 2018/843.
Також Володимир Зеленський звернувся до українців, які виїхали за кордон: «Економіка держави без вас неспроможна працювати. І таки її немає без людей, які працюють».
До речі, Finance.us поспілкувався з представниками бізнес-кіл та підсумували їхні погляди щодо того, на що витрачаються українські підприємці та де взяти гроші на бізнес? Також розповімо, як держава допомагає бізнесу в ці непрості часи:

🧐 На що витрачаються українські підприємці, та де взяти гроші на бізнес? Думка підприємців

Німеччина дає Україні €1 мільйон невідкладної допомоги. Федеральне міністерство закордонних справ Німеччини виділяє 1 млн євро як невідкладну допомогу у відповідь на численні атаки росії на цивільну енергетичну інфраструктуру України.
  • А в ОП розповіли, скільки триватиме відновлення об’єктів енергетики після масованого удару.
«Зернову угоду» продовжили. У Стамбулі домовилися про продовження «зернової угоди» для експорту продовольства з трьох українських морських портів ще на 120 днів.
«Газпром» виграв арбітраж у Стокгольмі. Шведський арбітраж визнав правовірним указ президента країни-агресора Володимира Путіна щодо переведення платежів за газ в рублі.
Найприбутковіші та найзбитковіші банки. За 3 квартали поточного року банківська система заробила 7,4 млрд грн чистого прибутку. Та навіть попри резервування, більшість банків продовжує декларувати прибутки. Збитки показали лише 23 фінустанови. А експерти повідомили, яким буде курс долара у 2023 році.
🎥 А от чи треба купувати євро та як отримати прибуток — розповів у новому відео наш експерт Олексій Козирєв.
Рекордний мінімум: в Україні зменшилась офіційна кількість зареєстрованих безробітних. Як пише народний депутат Ярослав Железняк. Станом на листопад — лише 239 тисяч осіб. Це рекордний мінімум не тільки за останній час, але взагалі за всі місяці спостережень безробіття в Україні, починаючи з 2003 року.
  • В НБУ дали прогноз, що буде з робочими місцями та зарплатами наступного року.
  • Усім військовослужбовцям ЗСУ із 1 березня 2022 року підвищили грошове забезпечення (зарплати) на 30%, що передбачає виплату щомісячних премій, збільшення надбавки за особливості проходження служби.
У Міненерго дали поради, як безпечно користуватися газовими приладами. Через холоди та відключення електроенергії громадяни активніше користуються газовими приладами — як звичайними кухонними плитами, так і різноманітними портативними чи туристичними пальниками. Щоб запобігти небажаним наслідкам, потрібно дотримуватися декількох простих рекомендацій.
Витяг про місце проживання в «Дія». Як повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації України, у застосунку Дія тепер можна згенерувати витяг про місце проживання. Послуга з червня була доступна на порталі, а відтепер і в застосунку.
За матеріалами:
Finance.ua
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