День фінансів: найприбутковіші банки, новий етап земельної реформи, ринок праці наприкінці 2023 — Finance.ua

День фінансів: найприбутковіші банки, новий етап земельної реформи, ринок праці наприкінці 2023 Сьогодні 17:50

Вівторок, 9 січня. На скільки місяців Україні вистачить коштів без допомоги з боку союзників та чи почнуть українцям відключати світло за борги.

Найприбутковіші банки. Українські банки Українські банки заробили у січні - листопаді 130,55 млрд грн чистого прибутку. Майже 61,5% цього прибутку отримали державні банки, які здобули 80,276 млрд грн. Найбільше заробили ПриватБанк (54,456 млрд грн) та Ощадбанк (11,563 млрд грн).

Міжнародні резерви. Міжнародні резерви України станом на 1 січня 2024 року за попередніми даними Міжнародні резерви України станом на 1 січня 2024 року за попередніми даними становили 40 507,9 млн дол. США. У грудні 2023 року вони зросли на 4,4% порівняно з листопадом.

Як за рік змінився курс долара. За За даними НБУ, середній курс продажу готівкового долара в Україні у грудні 2023 року зріс на 0,4% до 37,83 гривень. Порівняно з груднем 2022 року курс знизився на 5,9%. Середній курс готівкового євро за 2023 рік знизився на 1,5% із 41,81 до 41,17 грн/євро.

До речі, Нацбанк фіксує ввезення золота в Україну в останні місяці, а також сплеск ввезення готівкової валюти.

Україна без грошей від партнерів. Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев заявив , що отриманих наприкінці минулого року коштів має вистачити на січень та лютий. При цьому Гетманцев запевнив, що Україна отримає кошти від партнерів «у будь-якому разі».

Як прокоментував голова комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич, зниження обсягів військової допомоги Україні останнім часом було викликано кількома причинами. Серед них — низькі запаси у країнах Заходу, а також неготовність швидко наростити виробництво.

Перезавантаження фіскальної системи. Гетманцев також Гетманцев також розповів , що Національна стратегія доходів до 2030 року є планом реформування фіскальної системи. Стратегія спрямована на дві цілі. Перша — це інституційні зміни системи державних фіскальних органів: податкової та митниці. Друга ціль — зміна податкової політики.

Група компаній «Нова пошта» змінює назву. Група компаній «Нова пошта», яка працює на ринку України з 2001 року, Група компаній «Нова пошта», яка працює на ринку України з 2001 року, змінює назву . Нова назва буде звучати — Nova. «Ми вже набагато більше, аніж пошта, саме тому прибираємо це слово у назві групи компаній і залишаємо широке, без барʼєрів — Nova», — заявили в компанії.

Віртуальні активи можуть бути засобами платежу. Заступник міністра Мінцифри Олександр Борняков Заступник міністра Мінцифри Олександр Борняков відреагував на заяву першої заступниці голови НБУ Катерини Рожкової про те, що легалізація криптовалюти може загрожувати фінансовій стабільності України. На його думку, обидва законопроєкти, які є зараз у парламенті, містять положення про те, що функцію засобу платежу може виконувати тільки окремий вид віртуальних активів — токени електронних грошей. Ці токени мають бути повністю забезпечені готівковою або безготівковою гривнею, що буде 100% запобіжником від можливих випадків зміни загального розміру грошової маси.

Ринок праці наприкінці 2023. За За даними Work.ua, у грудні рекрутери отримували найменшу кількість відгуків шукачів за останні 3 роки. Щоб конкурувати за найкращі кадри, роботодавці й далі підвищують зарплати. У грудні середня заробітна плата зросла на 3% і склала 19 тис. грн.

Новий етап земельної реформи. В Україні 1 січня 2024 року офіційно В Україні 1 січня 2024 року офіційно відкрито другий етап ринку землі. Другий етап земельної реформи дозволить збільшити вартість земельних ділянок приватної власності та доходи землевласників.

Українцям відключатимуть комунальні послуги за борги. Кабінет Міністрів Кабінет Міністрів скасував заборону на відключення світла та нарахування пені за борги за комунальні послуги. Виняток зроблять лише для жителів територій, де ведуться активні бойові дії.

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