День фінансів: найприбутковіші банки I півріччя 2022, кредитний рейтинг України — Finance.ua

День фінансів: найприбутковіші банки I півріччя 2022, кредитний рейтинг України Вчора 17:50

В четвер, 19 серпня, Fitch підвищило кредитний рейтинг країни в іноземній валюті та дало прогноз, як війна позначиться на фінансах України. Також стали відомі найприбутковіші банки I півріччя.

Найприбутковіші банки України за I півріччя. Діючі зараз 67 банків сумарно за I півріччя отримали збиток у 4,647 млрд грн, однак більшість установ на ринку були прибутковими. В січні — червні 2022 року прибутковими були 46 банків, тобто Діючі зараз 67 банків сумарно за I півріччя отримали збиток у 4,647 млрд грн, однак більшість установ на ринку були прибутковими. В січні — червні 2022 року прибутковими були 46 банків, тобто майже 70% ринку.

При цьому експерти розповіли, чи законно коли, банк списав гроші з картки за штраф без відома клієнта.

А в новому відео наш експерт Олексій Козирєв розповів, що буде з доларом та про нові податки для обмінників.

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