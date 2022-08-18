День фінансів: найприбутковіші банки I півріччя 2022, кредитний рейтинг України — Finance.ua
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День фінансів: найприбутковіші банки I півріччя 2022, кредитний рейтинг України

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В четвер, 19 серпня, Fitch підвищило кредитний рейтинг країни в іноземній валюті та дало прогноз, як війна позначиться на фінансах України. Також стали відомі найприбутковіші банки I півріччя.
Найприбутковіші банки України за I півріччя. Діючі зараз 67 банків сумарно за I півріччя отримали збиток у 4,647 млрд грн, однак більшість установ на ринку були прибутковими. В січні — червні 2022 року прибутковими були 46 банків, тобто майже 70% ринку.
  • При цьому експерти розповіли, чи законно коли, банк списав гроші з картки за штраф без відома клієнта.
А в новому відео наш експерт Олексій Козирєв розповів, що буде з доларом та про нові податки для обмінників.
Прогнози Fitch. Міжнародне агентство Fitch Ratings прогнозує, що війна триватиме мінімум до 2023 року. Це чинитиме істотний вплив на фінансову стабільність України. Також Fitch підвищило кредитний рейтинг країни в іноземній валюті.
ТОП-5 регіонів України, де платять найвищі зарплати. У серпні у більшій частині регіонів зарплати утрималися від падіння. Зовсім незначне зниження середньої заробітної плати — не більше ніж 2,7% за місяць відчули Київ, Вінниччина та Закарпаття.
Арешт АЗС та акцій мережі Amic Energy. Суд наклав арешт на 308 об’єктів однієї з найбільших мереж автозаправних станцій, яка пов’язана з рф — йдеться про мережу АЗС Amic, що колись належала російському «Лукойлу».
Що потрібно для виїзду на автомобілі за кордон. Українці, яким держава дозволила виїздити закордон під час воєнного стану, можуть перетинати межі держави на автомобілі. Для цього потрібно мати визначений перелік документів .
До речі, на Finance.ua ми допомагаємо людям оформлювати Зелену картку швидко та зручно. Усе, що вам потрібно — доступ до інтернету.

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$54 мільйони з криптофонду Aid For Ukraine на допомогу ЗСУ. Міністерство цифрової трансформації України спрямувало $54 мільйони з криптофонду Aid For Ukraine на допомогу ЗСУ, цифровому та кіберспротиву.
Finance.ua завжди намагається знайомити вас з новинками електронних послуг в Україні. Цього разу ми взяли інтерв’ю в «головного по Дії» — керівника з розвитку електронних послуг Міністерства цифрової трансформації України Мстислава Баніка.
Мстислав розповів про підходи до безпеки в Дії, задум щодо цифрового ленд-лізу для України, цифровізацію для пенсіонерів, бета-тестування та появу нових сервісів, а також про інші можливості та починання найвідомішого застосунку в державі.👇
День фінансів: найприбутковіші банки I півріччя 2022, кредитний рейтинг України

Мстислав Банік: Дія — один з найбезпечніших застосунків у світі

За матеріалами:
Finance.ua
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