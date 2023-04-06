День фінансів: найкраща платіжна картка, «справжня технологічна революція», ситуація на валютному ринку — Finance.ua

День фінансів: найкраща платіжна картка, «справжня технологічна революція», ситуація на валютному ринку Сьогодні 17:50

У четвер, 6 квітня, розповімо, як Мінцифри планує боротись із корупцією та чи буде повторення кризи 2008 року.

«Справжня технологічна революція». У найближчі кілька років У найближчі кілька років Мінцифри планує здійснити «справжню технологічну революцію» шляхом розширення цифровізації та ліквідації корупції. У програмі 63 проєкти цифровізації. Вони стосуються онлайн-послуг, роботи з реєстрами, спрощення умов для бізнесу та інше.

Ситуація на валютному ринку. За словами члена Ради НБУ Богдана Данилишина, зменшення чистого попиту клієнтів банків на іноземну валюту За словами члена Ради НБУ Богдана Данилишина, зменшення чистого попиту клієнтів банків на іноземну валюту на міжбанківському ринку обумовило скорочення продажу іноземної валюти з резервів Національного банку минулого тижня до 343 млн доларів США порівняно із 495 млн доларів США тижнем раніше.

Також Національний банк у своєму Макроекономічному та монетарному огляді назвав причини покращення ситуації на валютному ринку за останній місяць.

Пожвавлення ринку праці. У тому ж У тому ж огляді НБУ зазначається , що в березні 2023 року пожвавився ринок праці України, зокрема, кількість вакансій зростала швидше, ніж кількість резюме. Втім, зайнятість залишалася низькою, це стримувало збільшення доходів домогосподарств.

Айтівці на Djinni встановили новий рекорд. Різниця між кількістю відкритих вакансій та профілів кандидатів сягнула 9 000.

Найбільш очікувані функції в цифровому банкінгу. Як показують результати дослідження Mastercard, 94% держателів карток сьогодні Як показують результати дослідження Mastercard, 94% держателів карток сьогодні користуються цифровим банкінгом . Серед додаткового функціоналу, який хотіли б бачити користувачі у цифровому банкінгу — це можливість оформити платіжну картку онлайн та управління рахунками різних банків в одному застосунку.

До речі, з початку року українці отримали через ПриватБанк 5,9 млн міжнародних переказів на $1,3 млрд.

Інфляція почала сповільнюватися. У лютому 2023 року У лютому 2023 року споживча інфляція в Україні знизилася до 24,9% у річному вимірі. За оцінками НБУ, сповільнення зростання цін тривало і в березні.

Чи буде повторення кризи 2008 року? Падіння американських Silicon Valley Bank і Signature Bank та європейського Credit Suisse спровокувало справжній бум на фінансовому ринку. Проте, як заявив директор з інвестицій Capital Times Артем Щербина, між проблемами в банківській системі 2008 та 2023 років Падіння американських Silicon Valley Bank і Signature Bank та європейського Credit Suisse спровокувало справжній бум на фінансовому ринку. Проте, як заявив директор з інвестицій Capital Times Артем Щербина, між проблемами в банківській системі 2008 та 2023 років є різниця

Виплати за всиновлення дитини. Те, що при народженні дитини держава надає грошову допомогу, завдяки широкій піар-кампанії, яка пройшла свого часу, знають майже всі. Однак не всі знають, що таку саму допомогу і в тому самому розмірі мають право отримати також ті, хто всиновлює дітей. У новій статті розповімо, як отримати таку допомогу:

Нагадаємо, у Києві відбулася шоста церемонія нагородження найкращих фінансових продуктів і клієнтських сервісів — FinAwards. Ми продовжуємо розповідати про переможців:

Найкраща платіжна картка. За першість у цій номінації змагалися 20 карток. Трійка лідерів розподілилася в такий спосіб: третє місце — Біла картка від monobank; друге місце — Картка для виплат від ПриватБанку; перше місце — За першість у цій номінації змагалися 20 карток. Трійка лідерів розподілилася в такий спосіб: третє місце — Біла картка від monobank; друге місце — Картка для виплат від ПриватБанку; перше місце — всеКАРТА від ПУМБ

Найкращий кредит готівкою від банків. За першість в номінації боролися вісім банків. Трійка лідерів цьогоріч така: третє місце дісталося торішньому переможцю номінації — Банку Львів; друге місце посів ПУМБ з кредитом «всеЯСНО»; а от пальма першості за найкращі умови кредитування дісталася готівковому кредиту За першість в номінації боролися вісім банків. Трійка лідерів цьогоріч така: третє місце дісталося торішньому переможцю номінації — Банку Львів; друге місце посів ПУМБ з кредитом «всеЯСНО»; а от пальма першості за найкращі умови кредитування дісталася готівковому кредиту «На Старт» від Ідея Банку

Найкращий керівник маркетингу серед МФО. За це звання боролися 8 представників різних МФО. Пальма першості в номінації «Найкращий керівник маркетингу» За це звання боролися 8 представників різних МФО. Пальма першості в номінації «Найкращий керівник маркетингу» дісталася Серафимі Неході , директорці з маркетингу SpaceCrew Finance: MyCredit (Україна), ClickCredit (Україна та Польща), OnCredit (В’єтнам та Шрі-Ланка).

МФО з найкращим клієнтським сервісом. У цій номінації боролися 12 МФО. У цій номінації боролися 12 МФО. Компанія CreditKasa виборола перше місце у номінації за звання найкращої у сегменті офлайн-позик.

Найкраща МФО офлайн. Золото від журі та усіх, хто віддавав свій голос під час голосування, Золото від журі та усіх, хто віддавав свій голос під час голосування, отримала Швидкогроші

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