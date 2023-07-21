День фінансів: націоналізація «Сенс Банку», як працює економіка Ірану, рекордна сума для ЗСУ — Finance.ua

День фінансів: націоналізація «Сенс Банку», як працює економіка Ірану, рекордна сума для ЗСУ Сьогодні 17:50

У п’ятницю, 21 липня, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб запровадив у Сенс Банку тимчасову адміністрацію. Ми дослідили як:

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