День фінансів: Нацбанк готується відпустити курс, нові правила фінмоніторингу, плани щодо збільшення податків у 2023 — Finance.ua

День фінансів: Нацбанк готується відпустити курс, нові правила фінмоніторингу, плани щодо збільшення податків у 2023 Сьогодні 17:50

Четвер, 7 вересня. НБУ зобов’язав банки реагувати на незвичні операції фізосіб, а держсекретар США оголосив про надання Україні нового пакету допомоги.

Коли курс відпустять у вільне плавання. Заступник голови Нацбанку Сергій Ніколайчук каже, що перехід до плаваючого курсоутворення не є питанням найближчої перспективи. Заступник голови Нацбанку Сергій Ніколайчук каже, що перехід до плаваючого курсоутворення не є питанням найближчої перспективи. Це стратегічна мета , до якої НБУ рухатиметься дуже поступово, щоб не підбити курсову стійкість. НБУ орієнтується на передумови, а не на тимчасові рамки.

До речі, в новому відео на нашому YouTube-каналі фінансовий експерт Олексій Козирєв розповідає про плани Нацбанку відпустити курс, та прогнозує, чи змінить регулятор рівень облікової ставки на найближчому засіданні:

Нові правила фінмоніторингу. Нацбанк . Нацбанк запровадив нові вимоги до здійснення банками фінансового моніторингу. Зокрема, регулятор зобов’язав банки реагувати на випадки перевищення максимальної суми фінансових операцій, яка заявлена клієнтом. Такі вимоги не поширюються на фізичних осіб, які здійснюють звичайні фінансові операції на суми та в обсязі, що мають раціональне обґрунтування.

Також регулятор підвищив ліміти за операціями політично значущих осіб.

США передадуть Україні гроші російських олігархів. Вперше з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну США передадуть Україні конфісковані у російських підсанкційних олігархів активи. Вперше з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну США передадуть Україні конфісковані у російських підсанкційних олігархів активи. Йдеться про 5,4 млн доларів , які планують направити на підтримку та реабілітацію ветеранів.

Також держсекретар США Ентоні Блінкен оголосив про надання нового пакету допомоги Україні бюджетом у 1 мільярд доларів.

Крім того, в ЄС знайшли спосіб законно використати доходи від заморожених активів рф.

Податки у 2024 році. Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що в держбюджеті-2024 Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що в держбюджеті-2024 не передбачено збільшення податків . Що стосовно податку на доходи фізичних осіб, то Мінфін збирається перерозподілити «військовий» ПДФО, який наразі спрямовується у місцеві бюджети, та спрямувати його в загальний фонд державного бюджету на сектор безпеки та оборони.

Ощадбанк підвищує тарифи. Ощадбанк Ощадбанк повідомив про зміни в тарифах для власників преміальних карток Маstercard World Elite, Visa Infinite (основних та додаткових) за тарифними пакетами «Мій комфорт», «Мій рахунок», «Моя картка», «Зарплатний». Новації запрацюють з 1 жовтня поточного року.

Плани нового міністра оборони. Новопризначений міністр оборони Рустем Умєров заявив, що Новопризначений міністр оборони Рустем Умєров заявив, що Міноборони планує запровадити електронний військовий квиток, запустити єдиний реєстр призовників, а також цифровізувати всі процеси діяльності військово-лікарських комісій. За його словами , Україні щорічно необхідно понад 3 трлн грн на військові витрати, з яких 1,6 трлн грн — для сектору безпеки й оборони.

Кількість криптомільйонерів у світі. За За даними Henley & Partners , у світі налічується 88 200 криптомільйонерів. Лідерство в глобальному прийнятті цієї сфери утримує Сінгапур.

Темпи росту зарплат. В Макроекономічному та монетарному огляді НБУ сказано, що ситуація з доходами домогосподарств від оплати праці в приватному секторі залишається складною. В Макроекономічному та монетарному огляді НБУ сказано, що ситуація з доходами домогосподарств від оплати праці в приватному секторі залишається складною. Підвищення зарплат відбувається несистематично та часто не перекриває інфляцію.

Як свідчать результати дослідження Mate academy, з початком повномасштабного вторгнення перша зарплата в ІТ тримається на одному рівні з невеликими коливаннями — в середньому $663 на місяць. На першій роботі junior-спеціалісти в середньому проводять 8 місяців перед тим, як прийняти рішення про зміну компанії.

Водночас компанія GlobalLogic повідомляє, що ІТ-спеціалісти витрачають на підвищення кваліфікації щонайменше три години на тиждень. Найбільшою мотивацією є бажання саморозвитку.

Зарплати чиновників. З 1 січня 2024 року З 1 січня 2024 року зарплата в державному секторі стане прозорою. Держслужбовцям скасують стимулюючі виплати, а щомісячні премії будуть обмежені.

Нагадаємо, що Верховна Рада 5 вересня залишила декларації депутатів та чиновників закритими від публічного доступу ще на рік. Таке рішення парламентарів не могло не мати резонансу, і низка антикорупційних організацій, вочевидь висловлюючи думку суспільства з цього приводу, вимагає від президента ветувати закон. Тому Finance.ua стало цікаво, а як справа декларування державних службовців налагоджена в провідних демократіях світу. Про це розповідаємо в сьогоднішньому матеріалі:

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