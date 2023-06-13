День фінансів: мокрі гривні без комісій, перенесення скасування податкових пільг, футуристична зупинка-укриття — Finance.ua

День фінансів: мокрі гривні без комісій, перенесення скасування податкових пільг, футуристична зупинка-укриття Сьогодні 17:50

У вівторок, 13 червня, йшлося про те, чи приймає НБУ мокрі гривні та коли скасують податкові пільги:

Нацбанк зобов’язав банки приймати мокрі гривні без комісій. У зв’язку з техногенно-екологічною та надзвичайною ситуацією через підрив російськими військами Каховської ГЕС фізичні особи та суб'єкти господарювання можуть мати готівку національної валюти України, яка стала непридатною для використання внаслідок підтоплення приміщень, — У зв’язку з техногенно-екологічною та надзвичайною ситуацією через підрив російськими військами Каховської ГЕС фізичні особи та суб'єкти господарювання можуть мати готівку національної валюти України, яка стала непридатною для використання внаслідок підтоплення приміщень, — йдеться в постанові НБУ. Як зазначив регулятор, надавачі платіжних послуг зобов’язані за зверненням фізичних осіб та суб'єктів господарювання безкоштовно здійснювати приймання готівки національної валюти, яка не придатна для обігу внаслідок підтоплення, для обміну та/або зараховувати на рахунки.

Дата, на яку перенесуть скасування податкових пільг для бізнесу. Верховна Рада не встигає у другому читанні проголосувати за скасування пільгової ставки податку у 2% та повернення перевірок та штрафів для бізнесу, щоб ці норми почали діяти з 1 липня 2023 року (як це початково планувалося). Тому, як Верховна Рада не встигає у другому читанні проголосувати за скасування пільгової ставки податку у 2% та повернення перевірок та штрафів для бізнесу, щоб ці норми почали діяти з 1 липня 2023 року (як це початково планувалося). Тому, як повідомляє Гетманцев, за новим планом депутатів, всі зміни, передбачені законопроєктом, почнуть діяти на місяць пізніше, з 1 серпня.

У Держмитслужбі нарікають на стабільний офіційний курс долара в Україні. Офіційний курс долараСША, встановлений на рівні 36,57 грн/дол., призводить до Офіційний курс долараСША, встановлений на рівні 36,57 грн/дол., призводить до недонадходжень митних платежів.Про це заявляють в Державній митній службі.

Яке житло шукають українці. Український маркетплейс DIM. RIA протягом травня проводив опитування аудиторії, в якому взяли участь понад 1500 українців. Серед українців, які взяли участь в опитуванні, 10% Український маркетплейс DIM. RIA протягом травня проводив опитування аудиторії, в якому взяли участь понад 1500 українців. Серед українців, які взяли участь в опитуванні, 10% перебувають за кордоном, 20% - переїхали до більш безпечного регіону України, а 70% наразі живуть в рідному місті.

В яких регіонах українці найбільше купують автомобілі.

Агробізнес планує інвестувати в нову техніку на довоєнному рівні. Попри Попри труднощі воєнного часу, український агробізнес планує значні внутрішні інвестиції у свій розвиток і зокрема — у нову техніку. Якщо у 2022 цей напрямок був на паузі, то у 2023 компанії відносно адаптувались до нових реалій та планують робити інвестиції в техніку вже на довоєнному рівні.

У Києві хочуть звести футуристичну зупинку-укриття. Українська архітектурна студія показала проєкт зупинки-укриття, яку можна збудувати за допомогою 3D-друку. Така технологія дасть змогу дуже швидко Українська архітектурна студія показала проєкт зупинки-укриття, яку можна збудувати за допомогою 3D-друку. Така технологія дасть змогу дуже швидко виготовляти й масштабувати зразки на всю територію країни, зазначають фахівці.

Ставки зростають: під який відсоток можна розмістити депозит у банку. У травні 2023 року середні відсоткові У травні 2023 року середні відсоткові ставки банків за новими депозитами у гривні для населення становили 11,9% річних. Це на 0,6 в.п. вище, ніж місяцем раніше (11,6%). Ставки за новими депозитами для населення у валюті зросли з 0,8 до 0,9%.

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