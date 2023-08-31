День фінансів: мінімальна зарплата у 2024 році, дефіцит кадрів, курс долара у вересні — Finance.ua

День фінансів: мінімальна зарплата у 2024 році, дефіцит кадрів, курс долара у вересні Сьогодні 17:50

Четвер, 31 серпня. В останній день літа президент підписав низку важливих законів, а органи влади визначилися з пропозиціями щодо розміру мінімальної заробітної плати на наступний рік.

Крок до виконання структурного маяка МВФ. Україна наблизилася до виконання ще одного структурного маяку МВФ. Президент Володимир Зеленський Україна наблизилася до виконання ще одного структурного маяку МВФ. Президент Володимир Зеленський підписав закон про оптимізацію структури власності ТОВ «Оператор ГТС України». Законом передбачено запустити корпоративну реструктуризацію ТОВ «Оператора ГТС України» відповідно до узгодженої цільової моделі.

Також Зеленський підписав закон «Про кредитні спілки». Цим законом розширюється перелік осіб, які можуть стати членами кредитних спілок.

Крім того, президент підписав закон про внесення змін до Податкового кодексу, який встановлює ставку податку у 18% на валовий ігровий дохід (GGR) онлайн-казино.

Мінімалка у 2024 році. Центральні органи влади та профспілки вже Центральні органи влади та профспілки вже визначилися з пропозиціями щодо розміру мінімальної заробітної плати. Мінфін пропонує, щоб з 1 січня 2024 року мінімалка становила 7100 грн, з 1 липня 2024 — 8000 грн. Мінекономіки пропонує встановити розмір у 2024 році у розмірі 7554 гривні. А НБУ прогнозує, що мінімальна заробітна плата (у середньому за рік) становитиме 7665 грн у 2024 році.

На думку наших читачів, найбільшу фінансову незалежність надають такі інструменти як криптовалюта, акції та нерухомість. До Дня незалежності Finance.ua підготував низку матеріалів, присвячених цим інструментам. Ось матеріали про особистий досвід криптоінвестора та інвестора в нерухомість. Сьогодні пропонуємо познайомитись із історією інвесторки, яка почала заробляти на акціях:

Дефіцит кадрів. спостерігається посилення ситуації з нестачею професіоналів. Роботодавцям переважно стало складніше знаходити медичних фахівців, лікарів, маркетологів та бізнес-аналітиків. На українському ринку праці спостерігається посилення ситуації з нестачею професіоналів. Роботодавцям переважно стало складніше знаходити медичних фахівців, лікарів, маркетологів та бізнес-аналітиків.

Місяць слабкості гривні. В Україні курс долара перетнув межу 38 гривень і, за прогнозами експертів, він може коливатися. Але деякі В Україні курс долара перетнув межу 38 гривень і, за прогнозами експертів, він може коливатися. Але деякі аналітики вважають , що валюта може коштувати 39 гривень уже на початку вересня.

А в новому відео на нашому YouTube-каналі фінансовий експерт Олексій Козирєв дає свій прогноз курсу долара на вересень та пояснює, чому не можна відпускати курс:

Оренда житла в столиці. За За даними Dim. ria , найдешевше орендувати квартиру станом на кінець серпня в Києві можна в Деснянському районі — у середньому 10 000 гривень. Найдорожчим залишається Печерський район. Там оренда житла коштує близько 56 тисяч гривень на місяць.

Як свідчать дані Держстату, введення житла в експлуатацію за рік збільшилося на 61%. Зростання обсягів введення житла зафіксовано у всіх регіонах України, крім трьох областей.

Спеціальні умови для бізнесу від Amazon. Amazon дозволив українським підприємцям Amazon дозволив українським підприємцям продавати товари на своїй платформі без комісії ще на один рік. Підприємці не сплачуватимуть комісію в 7−17% за кожен проданий товар.

До речі, в Україні запустили акселераційну програму для бізнесу на суму 4 млн грн «Власне». Вона передбачає освітню, менторську та фінансову підтримку.

Бюджетну форму навчання можуть скасувати. В Україні розробили нову концепцію В Україні розробили нову концепцію фінансування вищої освіти . Частину студентів-бюджетників, які навчатимуться на окремих спеціальностях, можуть перевести на грантове фінансування. Однак грант не покриватиме повну вартість навчання. Проте повне державне фінансування буде збережено для деяких спеціальностей, зокрема, медицини, освіти, природничих наук тощо.

Нові перепустки на авто в Києві. У столиці змінюють формат У столиці змінюють формат перепусток на авто для пересування містом під час комендантської години. Нові документи почнуть діяти з 25 вересня, а оформити їх можна вже починаючи з понеділка 4 вересня. Перепустки старого зразка мають бути повернуті до Центрального управління Військової служби правопорядку.

В Україну заходить британська компанія з виробництва зброї. В Україні 777 , БМП CV90, вже активно діє в Україні. В Україні відкривається представництво відомої британської компанії BAE Systems, що працює у галузях виробництва зброї, безпеки та аерокосмічній сфері. Зеленський зазначив, що озброєння виробництва BAE Systems, зокрема артилерійські системи L119 та M, БМП CV90, вже активно діє в Україні.

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