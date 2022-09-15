День фінансів: мінімальна зарплата та курс долара на наступний рік, €500 млн від ЄІБ та €5 млрд від ЄС — Finance.ua

День фінансів: мінімальна зарплата та курс долара на наступний рік, €500 млн від ЄІБ та €5 млрд від ЄС Вчора 17:50

У четвер, 15 вересня, розповімо про деталі проєкту бюджету-2023, про міжнародну допомогу Україні та про збитки фінансового сектору рф:

Мінімальна зарплата. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував планове збільшення мінімальної заробітної плати до 6,7 тис. грн уже з 1 грудня. Вона буде такою стабільно Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував планове збільшення мінімальної заробітної плати до 6,7 тис. грн уже з 1 грудня. Вона буде такою стабільно протягом наступного року . За його словами, на жаль, уряд поки що не вбачає можливості подальшого збільшення мінімальної зарплати.

Пенсії. Як повідомили в Мінсоцполітики, практично 35% бюджету — видатки на соціальну сферу. Та, незважаючи на це, пенсії ніхто не зменшуватиме. Повна Як повідомили в Мінсоцполітики, практично 35% бюджету — видатки на соціальну сферу. Та, незважаючи на це, пенсії ніхто не зменшуватиме. Повна індексація пенсій запланована у березні, ближче до цього терміну буде зроблено розрахунок, враховуючи інфляцію.

Податки. У Кабміні кажуть, що проєкт державного бюджету на 2023 рік базується на тій У Кабміні кажуть, що проєкт державного бюджету на 2023 рік базується на тій податковій базі , що є. З точки зору ПДВ, податку на прибуток, ПДФО, ЄСВ — ніяких змін не планується. Проте, Верховна Рада незабаром поверне акциз на пальне, який було скасовано для подолання паливної кризи.

Курс долара. Кабінет Міністрів очікує, що Кабінет Міністрів очікує, що середньозважений курс долара у 2023 році буде в діапазоні 42 грн, однак курс буде коливатися і наприкінці року може становити 49 гривень за долар. Станом на сьогодні середній курс долара по року складає 32,3 грн, до кінця року очікується на рівні 37 грн.

До речі, в новому відео на нашому YouTube-каналі фінансовий експерт Олексій Козирєв пояснює, як відобразиться на Україні падіння долара на міжнародному ринку, а також розповідає, чи вигідно зараз купувати золото:

500 мільйонів євро від ЄІБ. Україна отримала отримала перші виплати від Європейського інвестиційного банку в розмірі Україна отримала отримала перші виплати від Європейського інвестиційного банку в розмірі 500 млн євро негайної допомоги для задоволення невідкладних потреб. Ці кошти є частиною другого пакету екстрених заходів солідарності від ЄІБ на суму 1,59 млрд євро. Кошти допоможуть Україні вирішити її найнагальніші потреби.

5 мільярдів євро від ЄС. Європейський парламент схвалив виділення Європейський парламент схвалив виділення 5 мільярдів євро макрофінансової допомоги для України. Це другий і найбільший транш з пакету фінансової підтримки Євросоюзу на загальну суму 9 млрд євро, з якого вже 1 млрд було виділено Україні.

10 млрд доларів від Світового банку. Світовий банк з 24 лютого Світовий банк з 24 лютого виділив Україні близько 10 млрд доларів з 13 млрд доларів допомоги, яку він зобов’язався надати. Банк створив платформу, щоб об’єднати свою пряму підтримку і додаткову підтримку з боку таких країн, як США, Великобританія і Японія. Він також створив цільовий фонд для донорів.

Водночас у рф рахують прямі збитки фінансового сектору від санкцій. Фінансовий сектор росії зазнав сотень мільярдів доларів «прямих збитків» від широких санкцій, запроваджених США та союзниками. Оцінка, яка включає значні удари по фондовому ринку, банківському капіталу, а також 300 мільярдів доларів валютних резервів, заморожених санкціями, була включена до презентації для наради топчиновників рф минулого місяця.

Інвестиційний план для України від G7. Країни «Великої сімки» планують створити Країни «Великої сімки» планують створити «карту інвестиційних можливостей» для України . Вона має спростити роботу іноземних компаній в Україні. Там зазначили, що карта інвестиційних можливостей потрібна для якнайшвидшого відновлення України.

Призупинення виплат за зовнішнім боргом. Україна підписала меморандум про взаєморозуміння щодо Україна підписала меморандум про взаєморозуміння щодо призупинення виплат за зовнішнім боргом з міжнародними партнерами у G7 та Паризькому клубі. Загальна сума боргу, що покривається цим меморандумом, становить приблизно 3,1 мільярди доларів.

Три етапи відновлення України. За словами Шмигаля процес За словами Шмигаля процес відновлення та відбудови України після війни з росією проходитиме у кілька етапів. Перший етап передбачає невідкладне відновлення об’єктів критичної інфраструктури. Другий етап — це середньострокове відновлення. Третій передбачає довгострокову трансформацію критичної та транспортної інфраструктури України.

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