День фінансів: майбутнє в ЄС, крок до цифрового безвізу, спецрежим оподаткування — Finance.ua

День фінансів: майбутнє в ЄС, крок до цифрового безвізу, спецрежим оподаткування Вчора 17:50

В середу, 15 листопада, йшлося про таке:

Майбутнє в ЄС. Європейська комісія дала «зелене світло» переговорам про членство України в Європейська комісія дала «зелене світло» переговорам про членство України в Євросоюзі . На саміті у грудні рішення мають політично затвердити лідери всіх країн-членів (хоча дехто вже обіцяє блокувати).

Крок до цифрового безвізу. Кабмін Кабмін підтримав постанову, яка визначає механізм визнання іноземних довірчих послуг в Україні. Це пришвидшить інтеграцію нашої держави до Єдиного цифрового ринку ЄС.

Економічне зростання — майже 5%. Президент України Володимир Зеленський під час свого виступу на Німецько-Українській конференції муніципальних партнерств заявив, що незважаючи та агресію рф, Україна Президент України Володимир Зеленський під час свого виступу на Німецько-Українській конференції муніципальних партнерств заявив, що незважаючи та агресію рф, Україна забезпечує економічне зростання — близько 5% в рік.

При цьому Єврокомісія суттєво покращила прогноз зростання економіки України.

Скільки часу українські айтівці витрачають на пошук роботи. Наразі 66% українських айтівців Наразі 66% українських айтівців вважають , що знайти нову роботу їм зараз було б складно, і багато залишається на позиції чи проєкті, хоча хотіли б змінити місце роботи.

В Україні зараз служать близько 5000 айтівців. Скільки фахівців заброньовано і як змінилася ситуація за півроку.

Спецрежим оподаткування. Зареєстрований у Верховній Раді законопроєкт щодо запровадження в Україні спеціального податкового режиму для неофіційно зайнятих осіб являє собою не стільки ініціативу введення нового податку на доходи, скільки пропонує пільги для тих осіб, хто має незалежні професії. Про це Зареєстрований у Верховній Раді законопроєкт щодо запровадження в Україні спеціального податкового режиму для неофіційно зайнятих осіб являє собою не стільки ініціативу введення нового податку на доходи, скільки пропонує пільги для тих осіб, хто має незалежні професії. Про це заявив голова парламентського Комітету з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Житлові субсидії надаватимуть по-новому. Кабінет міністрів змінив порядок Кабінет міністрів змінив порядок надання населенню житлових субсидій. Тепер Пенсійний фонд буде призначати виплати за декларативним принципом.

До речі, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) зобов’яже побутових споживачів обслуговувати внутрішньобудинкові газові мережі в багатоквартирних будинках власним коштом. Це й стане третьою платіжкою за газ, адже зараз ми окремо отримуємо платіжки за саме паливо та його доставлення.

Доставка посвідчення водія на відділення Укрпошти. Відсьогодні в Дії можна замовити обмін чи відновлення посвідчення водія з доставкою на відділення Укрпошти або кур'єром додому. Про це Відсьогодні в Дії можна замовити обмін чи відновлення посвідчення водія з доставкою на відділення Укрпошти або кур'єром додому. Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС.

Також в Україні змінилася вартість платних номерних знаків.

При цьому українці щодня сплачують штрафів на майже 1,5 мільйона гривень.

Також пропонуємо вам подивитись нове цікаве відео на статтю нашого автора:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.