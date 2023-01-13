День фінансів, легалізація електронних грошей, європейські норми автострахування, нові правила військового обліку — Finance.ua

День фінансів, легалізація електронних грошей, європейські норми автострахування, нові правила військового обліку
У п’ятницю, 13 січня, про гроші реальні та цифрові.
Рада легалізувала е-гроші. Парламент підтримав у другому читанні законопроект № 4366 «Про оподаткування платіжних систем». Законопроект легалізує електронні гроші та прирівнює рахунки електронних гаманців до банківських. Ними можна буде сплачувати податки та комунальні послуги.
- Також Рада спростила реєстрацію фізосіб у реєстрі платників податків.
Найпоширеніша купюра в Україні. Через війну впродовж 2022 року сума готівки в обігу суттєво коливалася — відбувалося як її зростання, так і скорочення. Так, найбільше у готівковому обігу зараз перебуває банкнот номіналом 500 гривень, а найменше — банкнот номіналом 10 гривень.
Європейські норми автострахування. Депутати підтримали за основу реформу системи автострахування, яка має розпочатися в країні у 2023 році. Так, в Україні планують збільшити страхові виплати, зробити новий порядок їхнього розрахунку, а також запровадити вільне ціноутворення на поліси ОСЦПВ.
Реформа пасажирських перевезень. Відсьогодні в країні запрацювали зміни на ринку пасажирських перевезень, які створюють умови для підвищення конкуренції перевізників та запроваджують вимоги до транспорту для перевезення маломобільних груп населення.
Нові правила військового обліку. З початку року в Україні набув чинності новий порядок взяття на військовий облік. Тепер призовникам потрібно ставати на облік з 16, а не з 17 років. Ще одна новація — військовозобов’язаних прийматимуть на роботу чи навчання лише після підтвердження перебування на обліку.
Потепління особливо не допоможе... В Yasno кажуть, що потепління сприятиме послабленню обмежень поставок електроенергії, але несуттєво, бо дефіцит генерації зберігається. Для повного відновлення енергосистеми потрібно багато часу та ресурсів.
- До речі, названо перші міста, де будуть відновлювати знищене росіянами житло. Так, у рамках платформи United24 відбудують житлові будинки в Ірпені, Бородянці, Гостомелі, селах Бузова та Мила Київської області. Цього тижня Уряд спрямував перші 465 млн грн, аби розпочати відбудову вже зараз.
- За словами міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова, до «Дії» вже надійшло понад 316 тис. заявок про знищене та пошкоджене майно. Загалом понад 2,4 млн українців проживають в пошкодженому внаслідок агресії росії житлі.
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