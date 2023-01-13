День фінансів, легалізація електронних грошей, європейські норми автострахування, нові правила військового обліку — Finance.ua

День фінансів, легалізація електронних грошей, європейські норми автострахування, нові правила військового обліку Сьогодні 17:50

У п’ятницю, 13 січня, про гроші реальні та цифрові.

Рада легалізувала е-гроші. Парламент підтримав у другому читанні законопроект № 4366 «Про оподаткування платіжних систем». Законопроект Парламент підтримав у другому читанні законопроект № 4366 «Про оподаткування платіжних систем». Законопроект легалізує електронні гроші та прирівнює рахунки електронних гаманців до банківських. Ними можна буде сплачувати податки та комунальні послуги.

Також Рада спростила реєстрацію фізосіб у реєстрі платників податків.

Найпоширеніша купюра в Україні. Через війну впродовж 2022 року сума готівки в обігу суттєво коливалася — відбувалося як її зростання, так і скорочення. Так, найбільше у готівковому обігу зараз Через війну впродовж 2022 року сума готівки в обігу суттєво коливалася — відбувалося як її зростання, так і скорочення. Так, найбільше у готівковому обігу зараз перебуває банкнот номіналом 500 гривень, а найменше — банкнот номіналом 10 гривень.

Європейські норми автострахування. Депутати підтримали за основу Депутати підтримали за основу реформу системи автострахування , яка має розпочатися в країні у 2023 році. Так, в Україні планують збільшити страхові виплати, зробити новий порядок їхнього розрахунку, а також запровадити вільне ціноутворення на поліси ОСЦПВ.

Реформа пасажирських перевезень. Відсьогодні в країні запрацювали зміни на ринку Відсьогодні в країні запрацювали зміни на ринку пасажирських перевезень , які створюють умови для підвищення конкуренції перевізників та запроваджують вимоги до транспорту для перевезення маломобільних груп населення.

Нові правила військового обліку. З початку року в Україні набув чинності новий порядок З початку року в Україні набув чинності новий порядок взяття на військовий облік . Тепер призовникам потрібно ставати на облік з 16, а не з 17 років. Ще одна новація — військовозобов’язаних прийматимуть на роботу чи навчання лише після підтвердження перебування на обліку.

Потепління особливо не допоможе... В Yasno кажуть, що В Yasno кажуть, що потепління сприятиме послабленню обмежень поставок електроенергії, але несуттєво, бо дефіцит генерації зберігається. Для повного відновлення енергосистеми потрібно багато часу та ресурсів.

До речі, названо перші міста, де будуть відновлювати знищене росіянами житло. Так, у рамках платформи United24 відбудують житлові будинки в Ірпені, Бородянці, Гостомелі, селах Бузова та Мила Київської області. Цього тижня Уряд спрямував перші 465 млн грн, аби розпочати відбудову вже зараз.

За словами міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова, до «Дії» вже надійшло понад 316 тис. заявок про знищене та пошкоджене майно. Загалом понад 2,4 млн українців проживають в пошкодженому внаслідок агресії росії житлі.

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