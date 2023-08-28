День фінансів: корупцію можуть прирівняти до держзради, а курс долара може сягнути 40 гривень — Finance.ua

День фінансів: корупцію можуть прирівняти до держзради, а курс долара може сягнути 40 гривень Сьогодні 17:50

Понеділок, 28 серпня. Реальна зарплата зросла вперше від початку війни, а курс долара поступово зростатиме і може сягнути 40 гривень за долар.

Корупція = держзрада. Президент України Володимир Президент України Володимир Зеленський запропонує законодавцям України прирівняти корупцію до державної зради на воєнний час. Він зазначив, що він розуміє, що таке рішення не може діяти постійно у суспільстві, але на воєнний час воно має допомогти.

Також президент пояснив, чи можливі вибори під час війни.

Крім того, Зеленський пропонує створити єдиний орган, який займатиметься перевірками бізнесу, та вважає, що держава і бізнес повинні піти назустріч в цьому питанні.

Водночас бізнес просить президента ініціювати зміну до закону про касові апарати.

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