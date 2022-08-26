День фінансів: коли чекати "митний" безвіз з ЄС та релокація ІТ-компаній — Finance.ua
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День фінансів: коли чекати "митний" безвіз з ЄС та релокація ІТ-компаній

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В п’ятницю, 26 серпня стало відмомо, коли Україна приєднається до «митного» безвізу та який план Маршалла потрібен Україні.
«Митний безвіз» з ЄС. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Україна отримає «митний безвіз» з Європейським Союзом вже цього року. Він повідомив, що 25 серпня Об’єднаний комітет Конвенцій про спільний транзит та спрощення формальностей прийняв офіційне рішення запросити Україну приєднатися до них з 1 жовтня.
До речі, Finance.ua вдалося поспілкуватися з експертом в галузі корпоративного управління, професором INSEAD Людо Ван дер Хейденом і розпитати його про корпоративне управління в Україні. Дізнавалися, яким він бачить українське економічне диво та чи допоможе нам нова податкова модель.

🧐 Людо Ван дер Хейден: сьогодні неможливо вирішити дефіцит бюджету податками — необхідний план типу Маршалла

День фінансів: коли чекати "митний" безвіз з ЄС та релокація ІТ-компаній
Релокація ІТ-компаній. Понад 50% ІТ-компаній не проводили релокацію і перейшли на віддалену роботу. Частина компаній вже частково повернулася до роботи з офісу. Серед ІТ-компаній, що проводили релокацію, переважає релокація в межах України (45%).
Виплати ВПО. Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України затвердило оновлений перелік територій, на основі якого внутрішньо переміщеним особам (ВПО) здійснюватимуть виплати. До оновленого переліку входить 323 громади у дев’яти областях.
Фейки щодо підвищення цін на комунальні послуги. Серед населення поширюються фейки щодо підвищення тарифів на комунальні послуги. У Центрі протидії дезінформації зібрали їх та спростували, посилаючись на законодавство.
  • При цьому у Києві поновлюють програму утеплення будинків.
Рівень зарплат в Україні. Рівень зарплат українців за літо стабілізувався. Далі з початком осіннього бізнес-сезону зарплатна статистика українських компаній може покращитися. Серед можливих варіантів прогнозу — підвищення зарплат ключовим співробітникам або поступове повернення окладів всіх співробітників до довоєнного рівня.
  • На 1000 офіційно зареєстрованих безробітних в Україні припадає лише 24,5 вакансії.
За матеріалами:
Finance.ua
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