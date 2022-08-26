День фінансів: коли чекати "митний" безвіз з ЄС та релокація ІТ-компаній — Finance.ua

День фінансів: коли чекати "митний" безвіз з ЄС та релокація ІТ-компаній Вчора 17:50

В п’ятницю, 26 серпня стало відмомо, коли Україна приєднається до «митного» безвізу та який план Маршалла потрібен Україні.

«Митний безвіз» з ЄС. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Україна Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Україна отримає «митний безвіз» з Європейським Союзом вже цього року. Він повідомив, що 25 серпня Об’єднаний комітет Конвенцій про спільний транзит та спрощення формальностей прийняв офіційне рішення запросити Україну приєднатися до них з 1 жовтня.

До речі, Finance.ua вдалося поспілкуватися з експертом в галузі корпоративного управління, професором INSEAD Людо Ван дер Хейденом і розпитати його про корпоративне управління в Україні. Дізнавалися, яким він бачить українське економічне диво та чи допоможе нам нова податкова модель.

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Фейки щодо підвищення цін на комунальні послуги. Серед населення поширюються фейки щодо підвищення тарифів на комунальні послуги. У Центрі протидії дезінформації Серед населення поширюються фейки щодо підвищення тарифів на комунальні послуги. У Центрі протидії дезінформації зібрали їх та спростували , посилаючись на законодавство.

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Також стало відомо, скільки платять працівникам у галузі логістики.

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