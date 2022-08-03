День фінансів: іпотека під 3%, закон про платіжні послуги, продаж безготівкової валюти в monobank — Finance.ua

День фінансів: іпотека під 3%, закон про платіжні послуги, продаж безготівкової валюти в monobank Вчора 17:50

В середу, 3 серпня, розповімо, як купити валюту в monobank та хто зможе скористатись програмою «Доступна іпотека».

Закон про платіжні послуги. З 1 серпня 2022 року введений в дію Закон України «Про платіжні послуги». Як зазначають у Нацбанку, документ є підґрунтям для інтеграції українського платіжного ринку з європейським. Що змінюється для учасників платіжного ринку, З 1 серпня 2022 року введений в дію Закон України «Про платіжні послуги». Як зазначають у Нацбанку, документ є підґрунтям для інтеграції українського платіжного ринку з європейським. Що змінюється для учасників платіжного ринку, розповідаємо тут

«Доступна іпотека». З 1 жовтня уряд запускає програму «Доступна іпотека», завдяки якій З 1 жовтня уряд запускає програму «Доступна іпотека», завдяки якій ставка для певних категорій українців складатиме 3% . Термін іпотеки — до 20 років. Мінімальний початковий внесок — 20% від вартості житла. Програма запрацює для чотирьох категорій громадян: військовослужбовців за контрактом та працівники сектору безпеки та оборони, медиків, вчителів та педагогічних працівників, науковців.

До речі, за даними порталу ЛУН, з підняттям офіційного курсу ціни в гривні на новобудови зросли, а найдорожчою областю для нових метрів стала Закарпатська з 36 800 грн/м².

Запровадження додаткового мита. В Україні може з’явитися В Україні може з’явитися додатковий митний збір — нині його концепцію обговорюють в уряді. Як пояснив нардеп Ярослав Железняк, йдеться не про додаткові імпортні мита, а про запровадження 10% збору на валютообмінні операції для купівлі всіх імпортних товарів та послуг.

Понад $108 млрд збитків української економіки. За даними KSE Institute, станом на 1 серпня За даними KSE Institute, станом на 1 серпня прямі збитки української економіки від пошкоджень інфраструктури та житлових будівель збільшилися до $108,3 млрд (2,9 трлн грн). З 13 червня сума збитків зросла на $12,8 млрд. Ключовим фактором зростання стало збільшення кількості пошкодженого та зруйнованого житла.

Нагадаємо, що українські військові боронять нашу державу ще з 2014 року, а з 24 лютого 2022 року кожен українець виконує завдання на своєму фронті, щоб здолати ворога. Своєю чергою українська влада надає допомогу, пільги та грошові виплати тим, хто бере участь у воєнних діях. У новому матеріалі Finance.ua проаналізував, на яку допомогу від держави можуть розраховувати учасники бойових дій та їхні діти:

Продаж безготівкової валюти у monobank. Команда monobank наприкінці минулого тижня пообіцяла включити Команда monobank наприкінці минулого тижня пообіцяла включити купівлю безготівкової валюти у застосунку , і вже ввечері 2 серпня клієнти отримали таку можливість. Купити валюту можна у межах ліміту 50 000 грн на місяць для розміщення на новий строковий депозит терміном 3 місяці і довше. Після закінчення терміну дії депозиту виплата можлива на рахунок клієнта або готівкою у відділеннях.

Індексація пенсій та соцвиплат. До завершення року уряд планує двічі До завершення року уряд планує двічі проіндексувати пенсії та соціальні виплати . З 1 жовтня стартує програма підтримки пенсіонерів, яка триває вже два роки, але зараз її розширюють. У жовтні загалом для всіх пенсіонерів буде підвищено пенсію з урахуванням того, що збільшується мінімальна заробітна плата. Також у грудні планово відбуватиметься підвищення пенсій та всіх соціальних допомог.

Додамо, що деякі громадяни мають право на доплати до пенсії за понаднормовий страховий стаж.

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