День фінансів: індекс Бігмаку, рейтинг банків за вкладами, терміни запуску пілотного проєкту е-гривні — Finance.ua

День фінансів: індекс Бігмаку, рейтинг банків за вкладами, терміни запуску пілотного проєкту е-гривні
Понеділок, 13 лютого. Наскільки недооцінена гривня та де українці зберігають гроші.
Місія МВФ. Сьогодні Місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм розпочала дискусії з представниками влади України з метою підготовки до перегляду Моніторингової програми за участю Ради директорів. Результатом може стати нова програма на 16 млрд доларів.
Індекс Бігмаку. Згідно з черговим індексом від The Economist за січень 2023 року, Бігмак коштує 92 гривні в Україні та 5,36 долара у Сполучених Штатах. Обмінний курс становить 17,16 гривні за долар, а різниця між цим та фактичним обмінним курсом говорить про те, що гривня недооцінена на 53,5%.
Де українці зберігають гроші. За даними НБУ, станом на 1 січня 2023 року українці тримали в 67 банках 933,6 млрд гривень. Очікувано, що найбільше вкладів у державному ПриватБанку – 333,9 млрд гривень. В Ощадбанку українці зберігають 166,7 млрд гривень, а в Райффайзен Банку – 57,2 млрд гривень.
Запуск е-гривні. Мінцифри ініціює запуск проєкту електронної гривні вже цьогоріч. Наразі проводяться консультації з НБУ. За законодавством, пілотний проєкт мав стартувати у 2024 році. Голова Мінцифри повідомив, що нещодавно йому презентували на базі продукту Stellar електронну гривню.
- Також міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що вже наприкінці весни запустять перші послуги в рамках проєкту "уряд в смартфоні".
- Крім того, за його словами, Мінцифра не планує запроваджувати нові сервіси у "Дії", щоб відправляти повістки. Над цифровим військовим квитком для українців призовного віку міністерство також не працює.
- Однак у міністерстві працюють над запуском послуг у "Дії" для юридичних осіб.
Програма «золотих паспортів» у Чорногорії is over. У Чорногорії 31 грудня 2022 року завершилася дія Спеціальної програми, яка дозволяла отримати громадянство цієї країни в обмін на інвестиції у її економіку та нерухомість. Ця програма була найбільш популярна серед росіян. Так, у 2022 році паспорти Чорногорії з різних підстав отримали трохи більше 400 осіб. Приблизно у кожного третього (140 осіб) країною походження було вказано росію.
- Додамо, що швейцарський банк Credit Suisse заблокував російські активи на понад 19 млрд доларів, що складає третину всіх задекларованих російських активів у Швейцарії.
Уперше в історії. На початку лютого в Україну надійшла партія дизельного пального виробництва США. Це перший в історії українського ринку випадок імпорту американських нафтопродуктів. У компанії UPG не розкривають комерційні деталі, але зауважили, що досвід перших постачань вказує на перспективність продовження цієї роботи.
Надворі все ще зима, принаймні – календарна, однак весна вже не за горами. І автомобілістів очікує зміна зимового сезону на весняно-літній. Що це означає для автівки, та що варто зробити, щоб настання весни не застало вас та ваш гаманець зненацька – про все це в статті Finance.ua:
Як підготувати авто до весни 🚗
Список держслужбовців, які можуть виїхати за кордон, розширили. Уряд розширив категорії жінок та чоловіків серед держслужбовців, які можуть виїхати за кордон. Так, жінка, яка є усиновлювачем, опікуном, піклувальником, однією з прийомних батьків або однією з батьків-вихователів, яка виховує дитину/дітей до 18 років, може виїхати за кордон для відвідування дитини або її супроводу. Чоловіки додатково повинні мати деякі документи.
Криптовалюти й світ навколо. Минулого тижня провайдер Bitcoin-банкоматів Coin Cloud подав заяву про захист від банкрутства. А на думку гендиректора Morgan Creek Capital Марка Юско, наступний бичачий ринок почнеться раніше, ніж думає більшість людей. У матеріалі за посиланням розповідаємо про найцікавіші події у світі криптовалют за минулий тиждень.
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