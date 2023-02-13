День фінансів: індекс Бігмаку, рейтинг банків за вкладами, терміни запуску пілотного проєкту е-гривні — Finance.ua

День фінансів: індекс Бігмаку, рейтинг банків за вкладами, терміни запуску пілотного проєкту е-гривні Сьогодні 17:50

Понеділок, 13 лютого. Наскільки недооцінена гривня та де українці зберігають гроші.

Місія МВФ. Сьогодні Місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм розпочала дискусії з представниками влади України з метою підготовки до перегляду Моніторингової програми за участю Ради директорів. Результатом може стати Сьогодні Місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм розпочала дискусії з представниками влади України з метою підготовки до перегляду Моніторингової програми за участю Ради директорів. Результатом може стати нова програма на 16 млрд доларів.

Індекс Бігмаку. Згідно з черговим індексом від The Economist за січень 2023 року, Бігмак коштує 92 гривні в Україні та 5,36 долара у Сполучених Штатах. Обмінний курс становить 17,16 гривні за долар, а різниця між цим та фактичним обмінним курсом говорить про те, що Згідно з черговим індексом від The Economist за січень 2023 року, Бігмак коштує 92 гривні в Україні та 5,36 долара у Сполучених Штатах. Обмінний курс становить 17,16 гривні за долар, а різниця між цим та фактичним обмінним курсом говорить про те, що гривня недооцінена на 53,5%

Де українці зберігають гроші. За даними НБУ , станом на 1 січня 2023 року українці тримали в 67 банках 933,6 млрд гривень. Очікувано, що найбільше вкладів у державному ПриватБанку – 333,9 млрд гривень. В Ощадбанку українці зберігають 166,7 млрд гривень, а в Райффайзен Банку – 57,2 млрд гривень.

Запуск е-гривні. Мінцифри ініціює запуск Мінцифри ініціює запуск проєкту електронної гривні вже цьогоріч. Наразі проводяться консультації з НБУ. За законодавством, пілотний проєкт мав стартувати у 2024 році. Голова Мінцифри повідомив, що нещодавно йому презентували на базі продукту Stellar електронну гривню.

Також міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що вже наприкінці весни запустять перші послуги в рамках проєкту "уряд в смартфоні".

Крім того, за його словами, Мінцифра не планує запроваджувати нові сервіси у "Дії", щоб відправляти повістки. Над цифровим військовим квитком для українців призовного віку міністерство також не працює.

Однак у міністерстві працюють над запуском послуг у "Дії" для юридичних осіб.

Програма «золотих паспортів» у Чорногорії is over. У Чорногорії 31 грудня 2022 року завершилася дія Спеціальної програми, яка дозволяла У Чорногорії 31 грудня 2022 року завершилася дія Спеціальної програми, яка дозволяла отримати громадянство цієї країни в обмін на інвестиції у її економіку та нерухомість. Ця програма була найбільш популярна серед росіян. Так, у 2022 році паспорти Чорногорії з різних підстав отримали трохи більше 400 осіб. Приблизно у кожного третього (140 осіб) країною походження було вказано росію.

Додамо, що швейцарський банк Credit Suisse заблокував російські активи на понад 19 млрд доларів, що складає третину всіх задекларованих російських активів у Швейцарії.

Уперше в історії. На початку лютого в Україну надійшла партія дизельного пального виробництва США. Це перший в історії українського ринку випадок На початку лютого в Україну надійшла партія дизельного пального виробництва США. Це перший в історії українського ринку випадок імпорту американських нафтопродуктів . У компанії UPG не розкривають комерційні деталі, але зауважили, що досвід перших постачань вказує на перспективність продовження цієї роботи.

Надворі все ще зима, принаймні – календарна, однак весна вже не за горами. І автомобілістів очікує зміна зимового сезону на весняно-літній. Що це означає для автівки, та що варто зробити, щоб настання весни не застало вас та ваш гаманець зненацька – про все це в статті Finance.ua:

Список держслужбовців, які можуть виїхати за кордон, розширили. Уряд розширив категорії жінок та чоловіків серед держслужбовців, які можуть виїхати за кордон. Так, жінка, яка є усиновлювачем, опікуном, піклувальником, однією з прийомних батьків або однією з батьків-вихователів, яка виховує дитину/дітей до 18 років, може виїхати за кордон для відвідування дитини або її супроводу. Чоловіки додатково Уряд розширив категорії жінок та чоловіків серед держслужбовців, які можуть виїхати за кордон. Так, жінка, яка є усиновлювачем, опікуном, піклувальником, однією з прийомних батьків або однією з батьків-вихователів, яка виховує дитину/дітей до 18 років, може виїхати за кордон для відвідування дитини або її супроводу. Чоловіки додатково повинні мати деякі документи

Криптовалюти й світ навколо. Минулого тижня провайдер Bitcoin-банкоматів Coin Cloud подав заяву про захист від банкрутства. А на думку гендиректора Morgan Creek Capital Марка Юско, наступний бичачий ринок почнеться раніше, ніж думає більшість людей. Минулого тижня провайдер Bitcoin-банкоматів Coin Cloud подав заяву про захист від банкрутства. А на думку гендиректора Morgan Creek Capital Марка Юско, наступний бичачий ринок почнеться раніше, ніж думає більшість людей. У матеріалі за посиланням розповідаємо про найцікавіші події у світі криптовалют за минулий тиждень.

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