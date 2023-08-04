День фінансів: індекс Біг-Маку, економічний фронт, 2 трлн на ЗСУ — Finance.ua

День фінансів: індекс Біг-Маку, економічний фронт, 2 трлн на ЗСУ Сьогодні 17:50

В пятницю, 4 серпня, йшлося про таке:

Індекс Біг-Маку. Українська гривня Українська гривня піднялася на сьоме місце з кінця у списку недооцінених валют світу в оновленому Індексі Біг-Маку. На початку року гривня була на четвертому місці. Про це свідчать дані рейтингу The Economist за серпень 2023 року.

Доплати до пенсії у серпні. Певні категорії пенсіонерів отримають солідні доплати до пенсії у серпні, але деяким доведеться особисто звернутись до Пенсійного фонду України. Про це Певні категорії пенсіонерів отримають солідні доплати до пенсії у серпні, але деяким доведеться особисто звернутись до Пенсійного фонду України. Про це повідомляє Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області.

Перевірка ВПО і скасування виплат. Соціальні служби Соціальні служби розробили спеціальну процедуру перевірки, щоб виявити, чи дійсно людина живе за адресою, вказаною під час реєстрації статусу ВПО. Зі слів омбудсмена, перевірку місця проживання проводять співробітники територіальних органів Нацсоцслужби, працівники соцзахисту та представники тергромад.

Курс долара на готівковому ринку зріс. Середній курс продажу готівкового Середній курс продажу готівкового долара в Україні в липні 2023 року зріс на 0,1% до 37,28 гривні. Зростання курсу зафіксоване вперше з початку року.

До речі, у кожного може виникнути ситуація, коли терміново знадобляться гроші, а позичити потрібну суму у родичів не виходить. На кредитній картці може не бути достатнього ліміту, та й перевести в готівку кошти з кредитної картки — дуже дорого та невигідно. У такій ситуації чудовим варіантом є кредит готівкою. Кредити готівкою пропонують зараз багато українських банків, але умови щодо них часто «кусаються».

🏛️ Журналісти Finance.ua вивчили пропозиції від різних банків і вибрали кілька варіантів, які здалися нам цікавими та вартими уваги.👇

НБУ поновлює інспекційні перевірки банків. Правління Національного банку України Правління Національного банку України затвердило План проведення інспекційних перевірок банків на IV квартал 2023 року. Відповідно до затвердженого Плану, у IV кварталі 2023 року буде проведено планові інспекційні перевірки 8 банків.

Прогноз НБУ до кінця року. Середня номінальна зарплата в Україні у 2023 році зросте на 19,6%, а реальна, що враховує інфляцію, на 3,9%. Очікування НБУ незначно зросли у Середня номінальна зарплата в Україні у 2023 році зросте на 19,6%, а реальна, що враховує інфляцію, на 3,9%. Очікування НБУ незначно зросли у порівнянні з попереднім прогнозом (з 3,7% по реальній зарплаті).

Економічний фронт. Кількість вакансій на сайті Work.ua сягнула 93 тисяч. Проте кількість Кількість вакансій на сайті Work.ua сягнула 93 тисяч. Проте кількість пропозицій роботи все ще дещо менша за показники липня 2021 року — на 10%. Найбільша частка кандидатів у пошуку — люди без досвіду роботи (35%). Важливо, що частка шукачів із досвідом 5+ років лише трохи менше — 33%.

2 трлн на ЗСУ. Підтримка Збройних сил України та протистояння росії у розв’язаній нею війні обходиться нашій державі у близько 2 трильйони гривень. Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль . Підтримка Збройних сил України та протистояння росії у розв’язаній нею війні обходиться нашій державі у близько 2 трильйони гривень. Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав на конференції послів України. За його словами, у мирний час дохідна частина бюджету України становила 1,3 трильйона гривень. Нині держава тримається завдяки фінансовій підтримці партнерів, а також за рахунок грантів і кредитів.

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