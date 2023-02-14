День фінансів: "гривня – скоріше благо, ніж недолік", спрощення ввезення дронів, банківські перекази — Finance.ua

День фінансів: "гривня – скоріше благо, ніж недолік", спрощення ввезення дронів, банківські перекази Сьогодні 17:45

У вівторок, 14 лютого, ♥ з любов’ю до наших читачів ми підготували новий матеріал про банківські перекази:

Нова програма з МВФ. Україна Україна сподівається , що Міжнародний валютний фонд затвердить нову програму з Україною вже у другому кварталі 2023 року. Перший транш може сягати 5 млрд доларів.

Зазначимо, що українській економіці для функціонування у 2023 році потрібно від 40 до 48 млрд доларів фінансової підтримки.

В НБУ оцінили ймовірність скасування фіксованого курсу. Національний банк України може Національний банк України може повернутися до плаваючого курсоутворення ще до закінчення «періоду високих ризиків безпеки». Наразі регулятор працює над відповідною дорожньою карткою для поступового ослаблення валютних обмежень.

також в НБУ очікують збільшення надходжень від трудових мігрантів в Україну.

в Ощадбанку нагадали про ліміти щодо розрахунків картками, які діють під час війни.

Клієнти ПриватБанку перейшли на цифрові сервіси: відділення проводять лише 3% платежів.

«Гривня — скоріше благо, ніж недолік». Заступник голови Нацбанку Сергій Ніколайчук Заступник голови Нацбанку Сергій Ніколайчук вважає , що для України краще мати власну валюту та автономну монетарну політику, ніж поспішати з переходом на євро.

Кого найчастіше шукають у Києві через центр зайнятості. За даними пресслужби, під час війни За даними пресслужби, під час війни найбільше пропозицій роботи у Києві для робітників з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями, вчителів та водіїв.

а польський портал з пошуку роботи в ІТ Just Join IT опублікував дослідження зарплат програмістів на місцевому ринку.

Перевірка законності виплат пенсіонерам в Україні. Міністерство фінансів України Міністерство фінансів України розробило проект наказу «Про затвердження Методики верифікації пенсійних виплат та щомісячного довічного грошового утримання».

Також стало відомо, як у парламенті хочуть краще мотивувати держслужбовців.

Як змінилися ціни на авто в Україні. Експерти Інституту досліджень Експерти Інституту досліджень визначили , як змінювалися середні ціни на популярні моделі в січні 2023 року, та що відбувалося з ними в регіонах.

Уряд спростив ввезення дронів. Уряд прийняв постанову, яка максимально прискорить та спростить ввезення товарів військового призначення. Зокрема, БПЛА та комплектуючих на територію України. Це дасть змогу нашим захисникам та захисницям оперативніше отримувати і використовувати технології на фронті.♥

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