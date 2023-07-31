День фінансів: грант в $1,25 млрд від США, нові правила поповнення рахунку, зміни в роботі автошкіл — Finance.ua

День фінансів: грант в $1,25 млрд від США, нові правила поповнення рахунку, зміни в роботі автошкіл Сьогодні 17:50

В понеділок, 31 липня, розповімо про нові правила: безвізових подорожей в ЄС, поповнення рахунку, роботи автошкіл.

$1,25 млрд від США. Сьогодні Сьогодні надійшов черговий грант розміром $1,25 млрд від США через мультидонорський Цільовий фонд Світового банку. Мінфін уточнив, що 2023 року Україна вже отримала $8,45 млрд грантових коштів прямої бюджетної підтримки від США, а загалом від початку повномасштабної війни до держбюджету країни надійшло $20,4 млрд грантових коштів від США.

За даними Мінфіну, сукупний державний борг України у першому півріччі 2023 року зріс на 15,6% або на $17,4 млрд у доларовому обчисленні і склав $128,81 млрд. Це — рекордний показник.

Нові правила поповнення рахунку. Нацбанк з 1 серпня змінює порядок проведення операцій з готівкою через платіжні термінали, який торкнеться також Нацбанк з 1 серпня змінює порядок проведення операцій з готівкою через платіжні термінали, який торкнеться також поповнення мобільних рахунків готівкою. Оновлений порядок передбачає обов’язкову ідентифікацію платника при поповненні мобільного рахунку. Вона буде здійснюватися двома способами.

Перевірки банків та небанківських установ. здійснення планових виїзних перевірок діяльності банків та небанківських установ у сфері фінансового моніторингу, санкційного законодавства та валютного нагляду. Нацбанк поновив здійснення планових виїзних перевірок діяльності банків та небанківських установ у сфері фінансового моніторингу, санкційного законодавства та валютного нагляду.

Обсяги шахрайства з картками monobank. Тільки з березня 2023 року Тільки з березня 2023 року обсяги шахрайських махінацій за картками monobank становили 111,4 млн грн при 80-відсотковому рівні протидії. Найбільшу частку у злочинних діях з картками мають операції соціального інжинірингу, фішинг, псевдоброкери та псевдобіржі, виманювання даних, ненадання товарів та послуг після отримання оплати.

Європа змінює правила безвізових подорожей. З 2024 року громадяни 60 країн світу, які подорожують в одну з 30 держав Європи повинні будуть перед мандрівкою З 2024 року громадяни 60 країн світу, які подорожують в одну з 30 держав Європи повинні будуть перед мандрівкою отримати дозвіл ETIAS . Дозвіл прив’язаний до паспорта мандрівника та чинний до трьох років або до закінчення терміну дії паспорта, залежно від того, що настане раніше. Вартість дозволу становить 7 євро.

Відмітимо, що глава Європейського інвестиційного банку вважає, що Україна економічно конкурентоспроможна — країну не можна недооцінювати, а у деяких сферах українці взагалі залишили далеко позаду значну кількість країн ЄС.

Нагадаємо, що 23 червня 2022 року Україна отримала статус країни-кандидата на вступ до Європейського союзу. Журналісти сайту VisitUkraine з’ясували, які перспективи відкриває вступ до ЄС, до чого бізнес має підготуватися та до чого прагнути.

Відбудова Каховської ГЕС. Голова «Укргідроенерго» Голова «Укргідроенерго» Ігор Сирота каже , що відбудова Каховської гідроелектростанції після її деокупації займе шість років. Нова станція буде сучасною і значно потужнішою за зруйновану. А зараз, упродовж двох років, розроблятимуть експериментальний проєкт відбудови.

Нові можливості для водіїв. В Україні В Україні набрав чинності закон , який передбачає штрафи за порушення підготовки водіїв та дозволяє самопідготовку для складення теоретичних іспитів на права.

Також українські водії мають знати, які документи їм знадобляться в разі проходження кордону для виїзду за межі країни.

Експорт IT-послуг продовжує падати. У першому півріччі 2023 року У першому півріччі 2023 року експорт IT-послуг з України зменшився на 9,3% у порівнянні з таким же періодом минулого року, і склав $3,38 млрд. В IT Ukraine Association кажуть, що в поточній ситуації зростання ІТ-індустрії за результатами півроку було б дивом.

До речі, Верховна Рада в першому читанні ухвалила законопроект про спрощення умов ведення бізнесу на час воєнного стану.

У свою чергу Кабінет Міністрів ухвалив рішення розширити програму «єРобота».

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