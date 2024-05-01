День фінансів: головні зміни у травні, гривнені мільйонери, виплати військовим — Finance.ua

День фінансів: головні зміни у травні, гривнені мільйонери, виплати військовим Сьогодні 17:30

У середу, 1 травня, ми розбирались, що зміниться в Україні з травня.

Кабмін оновив виплати військовим. Кабінет Міністрів оновив виплати військовослужбовцям Збройних Сил України. Про це Кабінет Міністрів оновив виплати військовослужбовцям Збройних Сил України. Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України. Складові грошового забезпечення залежать від посади, звання, умов служби, наукових ступенів і звань.

Обсяг IT-експорту в першому кварталі 2024. У березні цьогоріч обсяг IT-експорту У березні цьогоріч обсяг IT-експорту збільшився на 9% і становив $565 мільйонів. Українській економіці це принесло на $47 мільйонів більше у порівнянні з лютим.

Сенат США ухвалив закон про заборону на імпорт російського урану. Сенат США проголосував за проєкт закону про заборону імпорту збагаченого урану з росії та передав його на підпис президентові Байдену. Про це Сенат США проголосував за проєкт закону про заборону імпорту збагаченого урану з росії та передав його на підпис президентові Байдену. Про це повідомляє Bloomberg.

Норвегія передасть Україні $600 млн: на що витратять кошти.

Як зростуть штрафи за порушення правил військового обліку. Представники трьох різних Представники трьох різних парламентських фракцій розповіли, наскільки можуть зрости штрафи за порушення правил військового обліку для громадян України.

При цьому Міноборони пояснило, чи вручатимуть повістки у рекрутингових центрах.

Скільки в Україні гривневих мільйонерів. В Україні завершилась кампанія декларування доходів за 2023 рік. Станом на 1 травня в Україні 10 000 гривневих мільйонерів. Про це В Україні завершилась кампанія декларування доходів за 2023 рік. Станом на 1 травня в Україні 10 000 гривневих мільйонерів. Про це повідомив народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

До речі, картки з кешбеком — відмінна штука. Але сьогодні їх десятки, і у кожної свої умови нарахування бонусів від банку. Щомісячний огляд від Finance.ua допоможе розібратися:

Де українці відкривають новий бізнес. Понад 74 тисячі нових ФОПів Понад 74 тисячі нових ФОПів відкрили українці за перший квартал 2024 року за даними Єдиного державного реєстру, пише Опендатабот.

Бізнес оцінив результати своєї діяльності. У квітні бізнес другий місяць поспіль позитивно оцінив поточні результати своєї діяльності. Про це У квітні бізнес другий місяць поспіль позитивно оцінив поточні результати своєї діяльності. Про це свідчить індекс очікувань ділової активності (ІОДА), який Національний банк розраховує щомісяця, за виключенням вимушеної перерви в березні - травні 2022 року. У квітні 2024 року ІОДА зріс до 52.3 з 52.0 у березні.

Уряд вніс зміни до програми доступних кредитів. Кабінет Міністрів переглянув деякі параметри програми «Доступні кредити 5−7−9%». Про це Кабінет Міністрів переглянув деякі параметри програми «Доступні кредити 5−7−9%». Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки. Знизили максимальну суму кредитування на цілі фінансування оборотного капіталу до 5 млн гривень.

Кабмін дозволив ДСНС надавати платні послуги. Кабінет Міністрів дозволив Державній службі з питань надзвичайних ситуацій надавати платні Кабінет Міністрів дозволив Державній службі з питань надзвичайних ситуацій надавати платні послуги з оцінки відповідності у сфері цивільного захисту, що має активізувати сертифікацію операторів протимінної діяльності.

Приватні військові компанії. У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 11 214, згідно з яким в Україні У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 11 214, згідно з яким в Україні пропонують засновувати оборонні компанії. На думку авторів документу, це допоможе посилити захист територіальної цілісності України та розв’язати проблему працевлаштування колишніх військових після демобілізації.

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