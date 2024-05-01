День фінансів: головні зміни у травні, гривнені мільйонери, виплати військовим — Finance.ua

День фінансів: головні зміни у травні, гривнені мільйонери, виплати військовим
У середу, 1 травня, ми розбирались, що зміниться в Україні з травня.
Кабмін оновив виплати військовим. Кабінет Міністрів оновив виплати військовослужбовцям Збройних Сил України. Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України. Складові грошового забезпечення залежать від посади, звання, умов служби, наукових ступенів і звань.
Обсяг IT-експорту в першому кварталі 2024. У березні цьогоріч обсяг IT-експорту збільшився на 9% і становив $565 мільйонів. Українській економіці це принесло на $47 мільйонів більше у порівнянні з лютим.
Сенат США ухвалив закон про заборону на імпорт російського урану. Сенат США проголосував за проєкт закону про заборону імпорту збагаченого урану з росії та передав його на підпис президентові Байдену. Про це повідомляє Bloomberg.
- Норвегія передасть Україні $600 млн: на що витратять кошти.
Як зростуть штрафи за порушення правил військового обліку. Представники трьох різних парламентських фракцій розповіли, наскільки можуть зрости штрафи за порушення правил військового обліку для громадян України.
- При цьому Міноборони пояснило, чи вручатимуть повістки у рекрутингових центрах.
Скільки в Україні гривневих мільйонерів. В Україні завершилась кампанія декларування доходів за 2023 рік. Станом на 1 травня в Україні 10 000 гривневих мільйонерів. Про це повідомив народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
До речі, картки з кешбеком — відмінна штука. Але сьогодні їх десятки, і у кожної свої умови нарахування бонусів від банку. Щомісячний огляд від Finance.ua допоможе розібратися:
Комбінація карток для максимального кешбеку в травні
Де українці відкривають новий бізнес. Понад 74 тисячі нових ФОПів відкрили українці за перший квартал 2024 року за даними Єдиного державного реєстру, пише Опендатабот.
Бізнес оцінив результати своєї діяльності. У квітні бізнес другий місяць поспіль позитивно оцінив поточні результати своєї діяльності. Про це свідчить індекс очікувань ділової активності (ІОДА), який Національний банк розраховує щомісяця, за виключенням вимушеної перерви в березні - травні 2022 року. У квітні 2024 року ІОДА зріс до 52.3 з 52.0 у березні.
Уряд вніс зміни до програми доступних кредитів. Кабінет Міністрів переглянув деякі параметри програми «Доступні кредити 5−7−9%». Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки. Знизили максимальну суму кредитування на цілі фінансування оборотного капіталу до 5 млн гривень.
Кабмін дозволив ДСНС надавати платні послуги. Кабінет Міністрів дозволив Державній службі з питань надзвичайних ситуацій надавати платні послуги з оцінки відповідності у сфері цивільного захисту, що має активізувати сертифікацію операторів протимінної діяльності.
Приватні військові компанії. У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 11 214, згідно з яким в Україні пропонують засновувати оборонні компанії. На думку авторів документу, це допоможе посилити захист територіальної цілісності України та розв’язати проблему працевлаштування колишніх військових після демобілізації.
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