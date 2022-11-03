День фінансів: головні цифри держбюджету на 2023 рік, скільки податків заплатив бізнес — Finance.ua

День фінансів: головні цифри держбюджету на 2023 рік, скільки податків заплатив бізнес Вчора 17:30

В середу, 3 листопада, Верховна Рада України ухвалила у другому читанні та в цілому законопроект про Державний бюджет на 2023 рік. Це рекорд по найбільш завчасному прийняттю Бюджету за історію України:

уточнений прогноз номінального ВВП становить 6 279,3 млрд грн (попередній прогноз — 6 399 млрд грн),

становить 6 279,3 млрд грн (попередній прогноз — 6 399 млрд грн), реальне зростання ВВП — на рівні 3,2% (попередній прогноз — 4,6%)

коригування припущень щодо обмінного курсу гривні до долара США на кінець 2023 р. — 45,8 грн/дол. США (попередній прогноз — 50 грн/дол. США).

До речі, в новому відео наш експерт Олексій Козирєв відповідає на ваші запитання та дасть прогноз курсу долара та євро на період з 3-го по 9-те листопада.

Скільки податків заплатив бізнес до бюджету під час війни. У січні-жовтні поточного року У січні-жовтні поточного року надходження (сальдо) до загального фонду державного бюджету по платежах, що контролюються ДПС, становлять 575,7 млрд грн. Це на 87,6 млрд грн, або на 17,9% більше, ніж у січні-жовтні 2021 року.

При цьому вперше за останні пів року динаміка реєстрації нових бізнесів знизилась.

Стійкість та стабільність бізнесу в умовах екстремальної невизначеності та нескінченної низки форс-мажорних обставин військового часу — це надскладне завдання. 18 листопада в Києві пройде офлайн конференція FinTech Ukraine 2022. Лідери екосистеми фінтех України зберуться під одним дахом для обговорення викликів сьогодення та реальних шляхів їх подолання за допомогою технологій майбутнього.

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