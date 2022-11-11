День фінансів: "Херсон – це Україна!", найприбутковіші банки за гривневими та доларовими депозитами, допомога ООН — Finance.ua

День фінансів: "Херсон – це Україна!", найприбутковіші банки за гривневими та доларовими депозитами, допомога ООН Сьогодні 17:50

В пятницю, 11 листопада, Херсон повертається під контроль України, а Президент Зеленський повідомив, що зараз на фандрейзинговій платформі UNITED24 розпочався збір коштів на перший у світі український флот морських дронів, які допоможуть розблокувати Чорне море та захистити зерновий коридор. резидент

Також Укрпошта сьогодні анонсувала запуск марки «Херсон — це Україна!».

ТОП-10 найприбутковіших банків за гривневими та доларовими депозитами. У третьому кварталі клієнтських грошей в банках У третьому кварталі клієнтських грошей в банках побільшало — переважно за рахунок залучення коштів від населення та корпорацій. Ця тенденція посилиться найближчим часом. Адже нові види валютних депозитів, запроваджені НБУ, користуються попитом у населення і вже здатні впливати на загальну статистику.

Підвищена грошова допомога від ООН. ООН разом з Благодійним фондом «Право на захист» ООН разом з Благодійним фондом «Право на захист» розпочали грошові виплати для українців. Вони отримуватимуть по 2200 грн протягом шести місяців. Загальна сума допомоги складає 13 200 грн.

«Гойдалки» на ринку нерухомості. Наразі вартість житла Наразі вартість житла зросла на 40-50%. Будівництво під час війни суттєво подорожчало, а купівельна спроможність різко впала.

Київ компенсуватиме 75% вартості генераторів. У Києві У Києві компенсуватимуть 75% вартості генераторів, які купуватимуть ОСББ та ЖБК у багатоквартирних будинках на випадок відключень електроенергії.

А інформацію про відключення світла в Україні оновлюватимуть кожні 30 хвилин.

Нині ми всією країною замислюємось, як влаштована наша енергосистема, чи можливий повний блекаут? Що буде, якщо руйнування стануть критичними, і як це вплине на вартість електроенергії? Щоб прояснити важливі для життя моменти, Finance.ua поговорив з експертами:

Бізнес-лідери спрогнозували, як будуть зростати їхні компанії протягом наступних років. 85% керівників світових компаній впевнені у перспективах 85% керівників світових компаній впевнені у перспективах зростання своїх організацій протягом наступних трьох років. 79% бізнес-лідерів українських компаній впевнені у життєстійкості їхніх організацій упродовж наступних шести місяців.

300 підприємців отримали перший транш допомоги мікрогрантів від EU4Business.

При цьому експерти дали прогноз, чи варто зараз купувати долар.

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