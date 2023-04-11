День фінансів: фотозвіт FinAwards-2023, обов’язкова реструктуризація кредитів для переселенців, доплати військовим — Finance.ua

День фінансів: фотозвіт FinAwards-2023, обов’язкова реструктуризація кредитів для переселенців, доплати військовим Вчора 17:45

У вівторок, 11 квітня, ми пригадали, як нагороджували найкращих зі світу фінансів. Так, нещодавно у Києві відбулася шоста церемонія нагородження FinAwards — щорічної всеукраїнської премії, що визначає найкращі фінансові продукти, клієнтські сервіси, IT-впровадження та фінтех-проєкти, а також найуспішніших і найефективніших топменеджерів фінансових компаній. Пропонуємо подивитись:

Депутати звільнили біженців від необхідності декларувати отриману за кордоном допомогу. Верховна Рада Верховна Рада підтримала законопроєкт, який дозволить звільнити українських біженців від обов’язку декларувати доходи, якщо вони отримували фінансову допомогу за кордоном.

Також Рада схвалила обов’язкову реструктуризацію кредитів для переселенців. В Україні вводять полегшені умови погашення кредитів для низки внутрішніх переселенців (ВПО) та мешканців територій, які найбільше постраждали від бойових дій.

Верховна Рада змінила закон про «інвестнянь». Також Рада підтримала зміни до угоди про уникнення подвійного оподаткування між Україною та Катаром.

НБУ готується зменшити відсотки за мікрокредитами. Нацбанк розглядає можливість Нацбанк розглядає можливість здешевити мікрокредити для населення. Одним із варіантів є введення фіксованої ставки.

Доплати військовим від 30 до 100 тисяч гривень. Верховна Рада Верховна Рада проголосувала за повернення доплат у 30 тисяч гривень військовим, також доплати повернуть працівникам ДСНС і поліцейським. При цьому в бюджеті немає коштів на щомісячну виплату захисникам «повернутих» 30 тис. грн.

Повістки тепер вручатимуть незалежно від місця обліку: Кабмін розширив повноваження військкоматів.

В Україні планують випускати NFT-марки. На розгляді парламенту перебуває законодавство, що дозволить випускати NFT-марки в Україні. Цей закон дозволить Україні стати однією з перших країн світу, яка запустить NFT-марки, а головне — зібрати значні кошти на наші ЗСУ, щоб зовсім скоро ми змогли випустити цифрову марку, присвячену нашій перемозі, На розгляді парламенту перебуває законодавство, що дозволить випускати NFT-марки в Україні. Цей закон дозволить Україні стати однією з перших країн світу, яка запустить NFT-марки, а головне — зібрати значні кошти на наші ЗСУ, щоб зовсім скоро ми змогли випустити цифрову марку, присвячену нашій перемозі, повідомив гендиректор АТ «Укрпошта» Ігор Смілянський. Для прикладу він показав NFT-марку пошти Швейцарії.

NovaPay публічно розмістить дебютний випуск облігацій. Платіжна система NovaPay із групи «Нова пошта» 14 квітня Платіжна система NovaPay із групи «Нова пошта» 14 квітня розпочне публічне розміщення дебютного випуску трирічних облігацій на суму 100 млн грн.

Робота Нової пошти на Великдень. У великодні дні Нова пошта У великодні дні Нова пошта працюватиме за звичайним графіком. Про це повідомляє пресслужба компанії. «У неділю 16 квітня та у понеділок 17 квітня відділення Нової пошти працюватимуть за своїм звичайним графіком, без скорочень», — сказано в повідомленні.

Біженці на польському ринку праці. Громадяни України . Громадяни України заповнили дефіцит кадрів в сфері послуг та промисловості Польщі. Про це повідомляє Міграційна платформа EWL. З березня по грудень 2022 року підприємці подали 784,5 тис. заяв на умовах спрощеного доступу до ринку праці на доручення роботи громадянам України, які прибули до країни після 24 лютого через повномасштабне вторгнення.

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