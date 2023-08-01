День фінансів: ФОПам повернули довоєнні податки, термін дії карток ПриватБанку продовжили, а єОселя стала доступнішою — Finance.ua

День фінансів: ФОПам повернули довоєнні податки, термін дії карток ПриватБанку продовжили, а єОселя стала доступнішою Сьогодні 17:50

З 1 серпня на українців чекають зміни у багатьох сферах. Головні з них:

Довоєнні податки. Сьогодні набуває чинності закон про особливості оподаткування у період дії воєнного стану. Документ Сьогодні набуває чинності закон про особливості оподаткування у період дії воєнного стану. Документ повертає довоєнні податки і перевірки бізнесу. За даними Опендатабот, майже 55 тисяч бізнесів в Україні перебували на пільговому 2% оподаткуванні до останнього дня. Відсьогодні вони втрачають податкову пільгу.

У свою чергу ДПС роз’яснила податкові зміни з 1 серпня.

Ціни на газ. У серпні розпочинається четвертий місяць дії цьогорічних базових тарифних планів на природний газ для побутових споживачів. Вартість газу порівняно з попередніми місяцями знову У серпні розпочинається четвертий місяць дії цьогорічних базових тарифних планів на природний газ для побутових споживачів. Вартість газу порівняно з попередніми місяцями знову не зміниться . Залежно від компанії, ціни на блакитне паливо в серпні коливатимуться від 7,70 до 9,99 грн за кубометр.

ПриватБанк продовжив термін дії всіх карток. ПриватБанк із 1 серпня продовжив ПриватБанк із 1 серпня продовжив період використання всіх карток на два роки. Клієнтам не потрібно зараз перевипускати картки, вони будуть працювати ще 24 місяці понад термін, що вказаний на картці.

З 1 серпня також змінюються правила поповнення банківських карток через термінали. Якщо раніше для того, щоб поповнити картку, було достатньо вибрати потрібний банк, а потім ввести 16-значний номер картки, то тепер порядок дій збільшується. У новій статті Finance.ua детально розглянув усі деталі нововведення:

Комбінація карток для максимального кешбеку в серпні 🧐 Крім того, нагадуємо про наш щомісячний огляд карток для кешбеку, в якому ми розповідаємо про найвигідніші пропозиції банків:

Кредити на житло під 7%. Відтепер Відтепер подати заявку на участь в програмі єОселя можуть ветерани війни, учасники бойових дій, ВПО та громадяни, які не мають власного житла, більшого за нормативну площу. Умови участі в єОселі для військовослужбовців, силовиків, медиків, педагогів та науковців при цьому залишаються незмінними. Вони можуть отримати пільгову іпотеку під 3% річних.

Компенсація за знищене житло. Стартує другий етап реалізації державної програми із забезпечення житлом українців, чия оселя була пошкоджена або знищена внаслідок збройної агресії рф. Відсьогодні власники такого житла можуть подати заяву на отримання компенсації для придбання нової квартири чи будинку. Стартує другий етап реалізації державної програми із забезпечення житлом українців, чия оселя була пошкоджена або знищена внаслідок збройної агресії рф. Відсьогодні власники такого житла можуть подати заяву на отримання компенсації для придбання нової квартири чи будинку. Зробити це можна через застосунок Дія.

За даними Мінрегіону, в рамках програми єВідновлення вже погоджено виплату допомоги 4806 заявникам на загальну суму 389 мільйонів гривень.

Тимчасовий захист для біженців у Чехії. МВС Чехії подало для узгодження поправки до закону lex Ukraine, які передбачають продовження тимчасового захисту для українських біженців ще на рік — тобто МВС Чехії подало для узгодження поправки до закону lex Ukraine, які передбачають продовження тимчасового захисту для українських біженців ще на рік — тобто до кінця березня 2025-го . Там вважають, що нинішній перебіг повномасштабної війни в Україні поки що не дає підстав вважати, що українські біженці зможуть повернутися додому в найближчому майбутньому.

Додамо, що українці, які проживають за кордоном та одержують виплати як внутрішньо переміщені особи, більше не повинні були претендувати на ці кошти з 1 серпня. Але уряд відтермінував введення в дію цієї новації до 1 листопада 2023 року.

Іспити для отримання водійського посвідчення. З 1 серпня З 1 серпня скасовано обмеження щодо кількості спроб складання практичних іспитів для отримання водійського посвідчення. Інтервал між складанням теоретичного або практичного іспитів (у разі неуспішного складання) має становити не менше 10 календарних днів.

В МВС також роз’яснили, як вперше зареєструвати вживане авто з-за кордону.

Сервісний центр Baykar в Україні. В Україні з’явиться сервісний центр з ремонту та обслуговування безпілотних літальних апаратів. Документ про його будівництво укладено між Міністерством оборони та турецькою компанією Baykar Makina. За словами держсекретаря Міноборони України Костянтина Ващенка, В Україні з’явиться сервісний центр з ремонту та обслуговування безпілотних літальних апаратів. Документ про його будівництво укладено між Міністерством оборони та турецькою компанією Baykar Makina. За словами держсекретаря Міноборони України Костянтина Ващенка, центр буде створено найближчим часом.

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