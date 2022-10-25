День фінансів: фінансовий "Рамштайн", швидкі перекази ПриватБанку, що таке ППО — Finance.ua

День фінансів: фінансовий "Рамштайн", швидкі перекази ПриватБанку, що таке ППО Вчора 17:45

У вівторок, 25 жовтня Президент України Володимир Зеленський закликав західних партнерів створити «фінансовий Рамштайн» для підтримки України — за аналогією з форматом, який ініціювали США для надання Україні озброєння.

Також стало відомо, що Світовий банк виділив Україні $500 мільйонів на термінові потреби.

при цьому Україна пропонує інвесторам проекти на $400 млрд.

США назвали суму репарацій, які має виплатити агресор Україні.

ЄС надасть Україні €1 млрд та 400 генераторів на відновлення енергосистеми.

До речі, через часті ракетні удари по Україні останнім часом системі ППО приділяється багато уваги в новинах. Але як звичайному українцю розібратися у всіх тонкощах цієї теми? Finance.ua дослідив, що таке ППО, які задачі розв’язує та якими бувають системи ППО:

ПриватБанк запустив швидкі перекази на картки «Простір». ПриватБанк ПриватБанк запустив послугу грошових переказів на картки національної платіжної системи «Простір» будь-якого банку України. Відтепер переказувати кошти на картки «Простір» можна в мобільному додатку Приват24 та веб-версії електронного банку.

«Укрпошта» розпочала видачу разової фінансової допомоги. В «Укрпошті» заявили, що В «Укрпошті» заявили, що розпочали виплату одноразової допомоги українцям на звільнених від окупантів територіях. Розмір виплати становить 2200 гривень і їх уже почали одержувати мешканці звільнених населених пунктів на Донбасі.

Актуальний графік відключень світла у Києві. У Києві у вівторок, 25 жовтня, знову почалися стабілізаційні відключення електроенергії для запобігання аваріям. Графік також можна У Києві у вівторок, 25 жовтня, знову почалися стабілізаційні відключення електроенергії для запобігання аваріям. Графік також можна подивитись тут.

До речі, споживання е/е в Україні з початку жовтня збільшилось на 10-12%.

Україна в найближчі роки здатна збільшити експорт електроенергії в ЄС.

Дефіцит вакансій. Більше ніж третина українських спеціалістів (35%) готові перейти у робітничу професію, Більше ніж третина українських спеціалістів (35%) готові перейти у робітничу професію, свідчать дані кадрового порталу grc.ua. Більшість спеціалістів, які не можуть знайти роботу за своєю спеціальністю, здобувають нову професію чи планують це зробити найближчим часом.

Оренда квартир. Ринок оренди Ринок оренди житла сьогодні є вкрай неоднорідним та спекулятивним. Дешеві квартири вже закінчилися. А квартири поблизу енергетичних об’єктів сьогодні насторожують потенційних клієнтів. Тому власники пропонують тут великі знижки.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.