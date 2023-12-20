День фінансів: фінансові потреби України на 2024 рік, купівля-продаж авто в «Дії», мільйон дронів для армії — Finance.ua

День фінансів: фінансові потреби України на 2024 рік, купівля-продаж авто в «Дії», мільйон дронів для армії Сьогодні 17:50

Середа, 20 грудня. За рахунок чого Україна знизила потреби у зовнішньому фінансуванні, та як змінились зарплати українців у цьому році.

Із 41 до 37,3. Потребу у зовнішньому фінансуванні на 2024 рік Потребу у зовнішньому фінансуванні на 2024 рік вдалося зменшити із 41 млрд доларів до 37,3 млрд доларів. У Мінфіні кажуть, що суму вдалося зменшити завдяки заходам із максимізації доходів держбюджету, активізації внутрішнього ринку запозичень та інших заходів. Сьогодні також Україна отримала 150 млн євро фінансової допомоги на безповоротній основі від ЄС.

Відсотки за кредитами та депозитами. Голова правління Глобус Банку Сергій Мамедов Голова правління Глобус Банку Сергій Мамедов прогнозує , що в Україні у 2024 році можуть подешевшати кредити. За сприятливих умов ставки знизяться в середньому на 3−4%. Проте впадуть і відсотки за депозитами — на 2−3%, хоча вклади все одно покриватимуть інфляцію.

Купівля-продаж авто в «Дії». Сьогодні в застосунку Дія запрацювала одна з найочікуваніших послуг для водіїв — перереєстрація авто онлайн. На першому етапі сервіс доступний для легкових автівок, мотоциклів і мопедів. Сьогодні в застосунку Дія запрацювала одна з найочікуваніших послуг для водіїв — перереєстрація авто онлайн. На першому етапі сервіс доступний для легкових автівок, мотоциклів і мопедів. За посиланням розповідаємо, як отримати послугу.

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Зарплати українців у 2023 році. Як Як свідчать дані Work.ua, цього року середня заробітна плата зросла на 23% — з 15 000 грн у січні до 18 500 грн у листопаді. Водночас 46% роботодавців поки не планують переглядати розмір зарплати працівників наступного року.

Начальник служби зв’язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо розповів, що наразі в українській армії затребувані всі професії, адже необхідно формувати нові бригади. Кожен охочий зараз може вибрати для себе професію.

Дані Державної служби зайнятості показують, що показник офіційного безробіття в Україні знизився до чергового мінімуму. Кількість зареєстрованих безробітних у листопаді скоротилася до 95,4 тисячі, серед яких 71,4 тисячі - жінки.

Мільйон дронів для армії. Володимир Зеленський на своїй пресконференції зробив амбітну заяву: держава у 2024 році виготовить мільйон дронів для армії. Як Володимир Зеленський на своїй пресконференції зробив амбітну заяву: держава у 2024 році виготовить мільйон дронів для армії. Як прокоментував цю заяву міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін, ці цілі досяжні. «Всі виробничі спроможності готові, контрактація на 2024 рік розпочинається», — підкреслив він.

Виплати пенсіонерам. В Мінреінтеграції В Мінреінтеграції повідомили , що Кабмін найближчим часом продовжить строк фізичної перевірки пенсіонерів в Ощадбанку на три місяці - до 1 квітня 2024 року. Це стосується внутрішньо переміщених осіб, яких було взято на облік до 24 лютого 2022 року.

Борги по аліментах. Станом на початок грудня в Україні Станом на початок грудня в Україні зафіксовано 192 150 боржників по аліментах. За 2 роки війни з рф до Єдиного реєстру боржників додалось близько 11 847 нових боржників. Пік нових боржників за виплатою аліментів припав на січень 2023 року, коли до переліку додалося одразу 1258 боржників за місяць.

Ремонти в метро Києва. З 8 грудня частина станцій Синьої гілки метро — від Либідської до Теремків — перестала працювати. Там розгерметизувався тунель, через що частину підземки підтопило. Проблеми з утомленими мостами, метрополітеном зокрема та системою громадського транспорту загалом почалися давно. І тепер вони почали вилазити боком. У новій статті розповімо про наземні маршрути, систему компенсацій і бюджетні гроші:

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