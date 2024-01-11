День фінансів: фактори, які впливають на курс долара, відсотки за кредитами та депозитами, послуга інкасо в ПриватБанку — Finance.ua

День фінансів: фактори, які впливають на курс долара, відсотки за кредитами та депозитами, послуга інкасо в ПриватБанку Сьогодні 17:50

Четвер, 11 січня. Чому зростає курс долара, та скільки можуть тривати відновлювальні роботи між станціями «Деміївська» та «Либідська».

Що впливає на курс долара. Заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук Заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук розповів , що наприкінці 2023 року на валютний ринок України впливав фактор сезонності - попит на долари збільшився. У подальшому важливими будуть і інші чинники, більш фундаментального характеру. НБУ продовжить згладжувати значні курсові коливання.

Також Ніколайчук пояснив, завдяки чому зростання економіки України за підсумками 2023 року могло перевищити 5%.

В Нацбанку анонсували плани з реалізації пом’якшень на валютному ринку.

Крім того, НБУ пропонує розглянути можливість додаткового оподаткування некритичного імпорту.

До речі, в новому відео на нашому YouTube-каналі фінансовий експерт Олексій Козирєв розповідає, чому зараз зростає курс долара та що з курсом буде далі:

ПриватБанк змінив послугу з обміну доларів. Банкноти, що мають ознаки значного зносу, Банкноти, що мають ознаки значного зносу, можуть бути обмінені в «Приваті». Банк відправляє кошти в банк-корреспондент за кордоном (інкасо), а зі свого клієнта бере плату в розмірі 10%. Додатково також треба заплатити за перевірку купюри на справжність.

Відсотки за кредитами та депозитами. За даними НБУ, у грудні 2023 року середні відсоткові ставки банків За даними НБУ, у грудні 2023 року середні відсоткові ставки банків за новими депозитами у гривні для населення становили 11,7% річних. Рік тому вони були на рівні 8,2%. Ставки за новими депозитами для населення у валюті зросли з 0,7 до 1,0%. Середні відсоткові ставки за новими кредитами банків для населення у грудні 2023 року у національній валюті становили 33,7% річних. За рік ставки зросли на 4,3 в.п.

Законопроєкт про мобілізацію. У четвер законопроєкт № 10 378 про мобілізацію У четвер законопроєкт № 10 378 про мобілізацію повернули на доопрацювання у Кабмін. Всі інші чотири альтернативних законопроєкти залишаються в статусі поданих і в теорії можуть бути колись розглянуті.

Пенсії в Україні. За За даними ПФУ, середній розмір пенсії за рік зріс на 762,66 гривень або на 16,5% до 5 385,25 гривень. Водночас офіційний рівень інфляції в Україні за 2023 рік становив близько 5%. Як повідомив народний депутат, голова парламентського комітету податкової політики Данило Гетманцев, за попередніми розрахунками, у 2024 році пенсії в Україні будуть проіндексовані на 13%.

Доля синьої гілки київського метро. Голова Офісу трансформацій Максим Бахматов Голова Офісу трансформацій Максим Бахматов заявив , що відновлювальні роботи в ушкодженому тунелі київського метро між станціями «Деміївська» та «Либідська» можуть тривати від 2-х до 5-ти років.

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів скасував заборону на припинення житлово-комунальних послуг, нарахування штрафів і пені, а також на стягнення заборгованості за ЖКП. Триватиме вона лише на окупованих територіях і там, де ведуться бойові дії, а не по всій країні. Finance.ua вирішив розібратись, що передбачає нова постанова уряду, та чи треба сплачувати за борги, що накопичені за час повномасштабної війни:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.