День фінансів: екстрені відлючення електрики, закон про «електронне резидентство», де зберігати гроші — Finance.ua

День фінансів: екстрені відлючення електрики, закон про «електронне резидентство», де зберігати гроші Вчора 17:50

В четвер, 26 жовтня, росія знову атакувала об’єкти енергетичної інфраструктури. З ладу виведені низка критично важливих об’єктів. Внаслідок цього в Києві та області виник дефіцит потужності в розмірі 30% споживання. В Україні ввели екстрені відключення світла.

ДТЕК Київські електромережі розказали споживачам, як правильно вмикати електроприлади після стабілізаційного відключення.

стабілізаційного відключення. Також стало відомо, які заходи вживають по областях задля тотальної економії.

Закон про «електронне резидентство». Президент Володимир Зеленський Президент Володимир Зеленський підписав закон 5270 про «електронне резидентство». Відповідно до закону, фахівець реєструється у Дії та проходить фінансову та безпекову перевірку. Якщо все добре, він стає електронним резидентом — по факту, електронним платником єдиного податку на 3 групі без ПДВ та отримує ЕЦП.

Закон про збільшення видатків бюджету на ₴387 мільярдів. Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який збільшує видатки загального фонду державного бюджету на 2022 рік на понад 386 млн грн шляхом здійснення додаткових внутрішніх запозичень.

А Голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев прокоментував інформацію у ЗМІ, що кількість платників ПДВ в Україні нібито скоротилася до 80 тис. Станом на 1 жовтня поточного року у реєстрі платників ПДВ зареєстровано 262 171 особу.

Міжнародна підтримка України. До 27 жовтня обсяг міжнародної підтримки українського бюджету склав 752,3 млрд грн (в еквіваленті). Ця сума щонайменше на 10% є До 27 жовтня обсяг міжнародної підтримки українського бюджету склав 752,3 млрд грн (в еквіваленті). Ця сума щонайменше на 10% є більшою за всі надходження від податків та зборів, а також вдвічі більшою за суму, на яку НБУ профінансував бюджет, та в 4,5 раза більшою, ніж вдалося поповнити його за допомогою військових облігацій.

До речі, як заявила директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва, МВФ готовий фінансувати Україну з власного спецрахунку.

У ЄС пропонують новий пакет санкцій проти росії.

Міністр фінансів України Сергій Марченко повідомив, скільки Україна потребуватиме щомісяця на соціальне забезпечення.

Ставки за депозитами для населення. У ІV кварталі 2022 року українські банки очікують У ІV кварталі 2022 року українські банки очікують збільшення обсягі в коштів клієнтів, особливо залучень від домогосподарств. Вартість таких зобов’язань зростатиме. Банки відзначили зростання обсягу фондування, попри тривалу війну. Три чверті респондентів звітували про збільшення обсягу коштів домогосподарств та близько 65% — обсягу депозитів корпорацій.

При цьому від початку року ФГВФО виплатив понад 4,5 млрд грн вкладникам банків, що ліквідуються.

Також банки оцінили перспективи відновлення кредитування.

До речі, Finance.ua підготвував статтю про те, де краще зберігати заощадження тим, хто перебуває на тимчасово окупованих територіях і що робити, коли доведеться прориватися на підконтрольні Україні території.

Інформацію ми проаналізували, виділили кілька ключових моментів. Вони, на нашу думку, будуть не лише цікавими, а й корисними тим, хто перебуває там. І кому, можливо, доведеться прориватися на підконтрольні території.

🎥 До речі, вийшло нове відео на нашому YouTube-каналі, в якому фінансовий експерт Олексій Козирев відповідає на такі запитання:

Що обіцяє Україні прем’єрство Ріші Сунака?

Сі Цзіньпін пішов на третій срок. Чого чекати світу і китайській економіці?

Також експерт традиційно дає свій прогноз курсу долара та євро на тиждень.

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