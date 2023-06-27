День фінансів: додаткові виплати військовим, тарифи на електроенергію для бізнесу, портрет біженця — Finance.ua

День фінансів: додаткові виплати військовим, тарифи на електроенергію для бізнесу, портрет біженця Сьогодні 17:50

У вівторок, 27 червня, йшлося про таке:

Додаткові виплати військовим. З початку повномасштабного вторгнення рф в Україну наші захисники отримали право на доплати до грошового З початку повномасштабного вторгнення рф в Україну наші захисники отримали право на доплати до грошового забезпечення в розмірі 30 тисяч гривень або 100 тисяч гривень ― якщо вони безпосередньо брали участь в бойових діях. Проте з 2023 року виплату 30 тисяч гривень обмежили лише певними категоріями військових.

Збитки житлового фонду. Внаслідок повномасштабного вторгнення росії пошкоджено або Внаслідок повномасштабного вторгнення росії пошкоджено або знищено понад 8,6% загальної площі житлового фонду України. Сума прямої шкоди становить понад 54 млрд доларів.

росія знову й знову тероризує Україну ядерним шантажем. Можливих варіантів тут кілька, однак найреальнішими — принаймні, саме про них говорять найчастіше, — є два: застосування росією тактичного ядерного боєзаряду та надзвичайна ситуація на Запорізькій АЕС. Ми дослідили, скільки коштує зібрати тривожну валізку на випадок ядерного удару:

Підстави для перевірки бізнесу. У Державній службі з питань праці України назвали випадки, за яких можливі перевірки бізнесу під час війни. Інспектори можуть У Державній службі з питань праці України назвали випадки, за яких можливі перевірки бізнесу під час війни. Інспектори можуть влаштувати моніторинг на трьох підставах.

Тарифи на електроенергію для бізнесу. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), прийняла постанову, якою з 30 червня встановила нові граничні ціни на електроенергію для бізнесу.

$22 мільярда від Світового банку та країн-донорів. З початку повномасштабної війни Світовий банк мобілізував на підтримку України 34 млрд доларів, понад 22 млрд доларів з цієї суми Київ уже отримав. Про це . З початку повномасштабної війни Світовий банк мобілізував на підтримку України 34 млрд доларів, понад 22 млрд доларів з цієї суми Київ уже отримав. Про це йшлося під час робочого візиту до Вашингтона міністра фінансів України Сергія Марченка.

Скільки потрібно відкладати, щоб купити iPhone 14 Pro. У World of Statistics дослідили, скільки потрібно відкладати із річної зарплатні, щоб купити новий iPhone у різних країнах світу.Ідеться про смартфон iPhone 14 Pro (128 ГБ), який У World of Statistics дослідили, скільки потрібно відкладати із річної зарплатні, щоб купити новий iPhone у різних країнах світу.Ідеться про смартфон iPhone 14 Pro (128 ГБ), який вийшов у продаж у вересні 2022 року.

Українські банки та біженці: портрет споживача. Більшість втікачів від війни, які Більшість втікачів від війни, які продовжують користуватися українськими банківськими картками, зараз мешкають у Польщі (21%) та Німеччині (23%). Як показують результати дослідження, 45% з них відносять себе до людей із середнім рівнем матеріального добробуту.

В НБУ дали прогноз, що буде з цінами в Україні. Сповільнення інфляції в Україні Сповільнення інфляції в Україні впродовж останніх місяців було стрімкішим, ніж очікував НБУ. Так, у травні вона знизилася до 15,3% проти 16,2% р/р, передбачених траєкторією квітневого прогнозу.

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