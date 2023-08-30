День фінансів: деталі валютних «пом'якшень» від НБУ та плани уряду повертати українців з-за кордону — Finance.ua

День фінансів: деталі валютних «пом'якшень» від НБУ та плани уряду повертати українців з-за кордону Сьогодні 17:50

Середа, 30 серпня. Скільки коштує зібрати першокласника до школи, та які головні проблеми й страхи сьогодення українців.

Нацбанк дозволив продаж безготівкової валюти населенню. Як це вплине на курс? Керівник служби продажу казначейських продуктів АТ «Банк Авангард» Юрій Крохмаль Керівник служби продажу казначейських продуктів АТ «Банк Авангард» Юрій Крохмаль прогнозує , що дозвіл НБУ для банків продавати населенню безготівкову валюту в обсязі 50 тисяч гривень на місяць призведе до того, що готівковий курс долара буде знижуватися та наближатися до офіційного — 36,6 гривень.

ПриватБанк вже відкрив продаж валюти у Приват24 в межах встановлених НБУ лімітів.

Банки почали піднімати в своїх застосунках ліміти за конвертаційними депозитами зі 100 тис. грн до 200 тис. грн.

Детальніше про те, що передбачають нові пом’якшення від Нацбанку, розповідаємо в новій статті:

Також додамо, що реалізація нової Стратегії розвитку фінансового сектору під час війни передбачає індекс споживчих цін на рівні менше ніж 15% і можливі відхилення готівкового курсу гривні до долару від офіційного нижче 5%.

Новий пакет військової допомоги від США. Сполучені Штати оголосили про надання Україні Сполучені Штати оголосили про надання Україні чергового пакета військової допомоги розміром 250 мільйонів доларів, до якого входять боєприпаси, техніка, запчастини та навчання. Загальна сума військової допомоги США Україні з початку повномасштабного вторгнення росії в лютому 2022 року становить близько 44 мільярдів доларів.

Ставки за кредитами та депозитами. В Нацбанку заявляють, що навесні та влітку цього року банки активно підвищували ставки за депозитами. Ставки за кредитами для бізнесу і населення теж залишаються високими. Але в наступні роки кредитні ставки зменшуватимуться завдяки очікуваному зниженню безпекових ризиків і подальшому сповільненню інфляції, В Нацбанку заявляють, що навесні та влітку цього року банки активно підвищували ставки за депозитами. Ставки за кредитами для бізнесу і населення теж залишаються високими. Але в наступні роки кредитні ставки зменшуватимуться завдяки очікуваному зниженню безпекових ризиків і подальшому сповільненню інфляції, кажуть в НБУ

Корупція = держзрада. З’явився перший законопроєкт. У Верховній Раді У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт щодо прирівняння корупції до держзради на воєнний час. Корупціонерам світитиме 15 років за ґратами або довічне з конфіскацією майна. Автори документа — нардеп Дмитро Разумков та його об'єднання в Раді.

Уряд планує повертати українців з-за кордону. Мінекономіки Мінекономіки готує законопроєкт , який передбачає запровадження програми економічної реінтеграції українців, які тривалий час працювали за кордоном. Законопроєктом пропонується запровадити систему стимулювання українців, які працювали за кордоном та повернулися або хочуть повернутися в Україну.

Головні проблеми та страхи українців. Як свідчать результати дослідження компанії «Нью Імідж Маркетинг Груп», українців зараз Як свідчать результати дослідження компанії «Нью Імідж Маркетинг Груп», українців зараз найбільше лякають високі ціни, втрата джерел доходу та зростання комунальних тарифів, при цьому ракетні обстріли та можливий ядерний удар викликають побоювання у меншого числа респондентів.

ЄС має пропозицію щодо використання російських активів. Єврокомісія найближчим часом Єврокомісія найближчим часом зробить пропозицію щодо використання заморожених активів рф. Вона буде юридично обґрунтована та міститиме позиції держав-членів ЄС. Відомство співпрацювало з Радою ЄС для вивчення різних шляхів розв’язання цього питання.

Доплата 50 тисяч для бійців. Деякі працівники в Україні можуть отримати премії до зарплати, а військові за свою працю отримають додаткові виплати, у тому числі «бойові» у розмірі 50 тисяч. У Міноборони пояснили, що Деякі працівники в Україні можуть отримати премії до зарплати, а військові за свою працю отримають додаткові виплати, у тому числі «бойові» у розмірі 50 тисяч. У Міноборони пояснили, що надбавку одержують військові, які виконують бойові завдання у складі органів військового управління, які керують підрозділами першого ешелону оборони або наступу на лінії зіткнення.

1 вересня на порозі. Попри війну, тільки в одній столиці цього року за парти сядуть 25 тис. першокласників, що близько до показників довоєнних років. Виникає питання: а скільки коштує зібрати дитину до школи? Вартість шкільного начиння залежить від регіону, типу школи, рівня забезпеченості закладу та його внутрішніх стандартів, додаткових послуг тощо. Finance.ua спробував знайти «середнє арифметичне»:

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